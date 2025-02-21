Naci Görür’den korkutan uyarı: "Bu depremler devam edecek!"

Deprem, bölge halkında tedirginliğe yol açarken, deprem uzmanı Naci Görür, sosyal medya üzerinden dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Görür, Doğu Anadolu bölgesindeki depremlerle ilgili önemli uyarılarda bulundu.

Naci Görür, Erzurum’daki depremin ardından yaptığı açıklamada, bölgedeki fay hatlarının hareketliliğine dikkat çekti. Görür, “Benzer depremler beklenebilir” diyerek, bölgedeki depremlerin sıklığının artabileceğini belirtti.

Görür'ün paylaşımında şu ifadelere yer verildi:

"BENZER DEPREMLER BEKLENEBİLİR"

Hınıs-Mollakulaç/Erzurum’da meydana gelen 4.3 büyüklüğündeki deprem hakkında değerlendirme yapan Görür, MTA haritasında belirgin bir fay hattı olmadığını ancak Varto-Karaağıl arasında uzanan D-B uzanımlı fay zonunun kuzeyinde Hınıs’a yakın bir konumda yer aldığını söyledi. Görür, Doğu Anadolu bölgesinin sıkışmaya devam ettiğini ve son depremlerin bu sıkışmayı artırdığını belirterek, "Benzer depremler beklenebilir" ifadesini kullandı.

Görür'ün açıklamaları, bölge halkı için büyük önem taşıyor.