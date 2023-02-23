Naci Görür'den olası İstanbul depremi uyarısı: Hasar alacak ilçeleri sıraladı

Hatay ve Adana için uyarılarda bulunan Naci Görür, "Çevredeki faylarda belirli bir stres transferi olabilir. Bu depremlerden sonra Hatay ve Adana yöresinin daha hassas hale geldiğini düşünüyorum. Adana havzasında Doğu Anadolu fay kuşağının devamı gibi düşünülen, orada da irili ufaklı faylar var, Hatay'ın ölü fay kesimlerinde bir stres transferinin olabileceğini, oralara bir yük geldiğini düşünüyorum." sözlerini sarf etti.