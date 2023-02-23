Naci Görür'den olası İstanbul depremi uyarısı: Hasar alacak ilçeleri sıraladı
Kahramanmaraş merkezli yaşanan ve 10 ilimizi doğrudan etkileyen deprem felaketleri sonrasında Prof. Dr. Naci Görür’den yeni uyarılar geldi. Adana ve Kıbrıs ile birlikte İzmir ve İstanbul içinde uyarılarda bulunan Görür, Bingöl’ü de es geçmedi.
6 Şubat tarihinde yaşanan Kahramanmaraş merkezli depremler sonrasında Prof. Dr. Naci Görür yeni uyarılarda bulundu. Hatay'da yaşanan 6.4'lük büyük depremin akabinde stres transferinin yaşandığını belirten Görür, Adana ve Kıbrıs için uyarılarda bulunmuştu.
Hatay ve Adana için uyarılarda bulunan Naci Görür, "Çevredeki faylarda belirli bir stres transferi olabilir. Bu depremlerden sonra Hatay ve Adana yöresinin daha hassas hale geldiğini düşünüyorum. Adana havzasında Doğu Anadolu fay kuşağının devamı gibi düşünülen, orada da irili ufaklı faylar var, Hatay'ın ölü fay kesimlerinde bir stres transferinin olabileceğini, oralara bir yük geldiğini düşünüyorum." sözlerini sarf etti.
BİTLİS'TE DEPREM OLABİLİR
Naci Görür, "Bizim endişe ettiğimiz yerler Bingöl ile Karlıova arasında, Doğu Anadolu fayının en Kuzey Doğu ucunda bir kesim var. Orada en son deprem 1766 gibi oldu, oradan endişe ediyoruz. Bu Maraş fayından dolayı, Hatay ve Adana havzası kesiminde dikkatli olmamız lazım" şeklinde konuştu.
Naci Görür Hatay depreminden sonra yaptığı açıklamalarda Hatay ve Adana'da beklenen depremlerin Hatay bölümünün gerçekleştiğini, sırada Adana ve Kıbrıs olduğunu belirtti.
İstanbul'da hasarın daha fazla olacağını belirten Prof. Dr. Naci Görür "İstanbul'da durum hiç iyi değil. Nasıl 3 gün önce 'Maraş'tan endişe ediyoruz' diye yazdıysam aynı şekilde İstanbul'dan endişe ediyorum. Bilimsel bütün araştırmalar, İstanbul'da zamanın gelmekte olduğunu gösteriyor. Aşağı yukarı 30 sene içerisinde depremin beklendiği söyleniyordu, 23 senesi geçtiğine göre büyük ölçüde yakınlaşmış demek istiyorum.