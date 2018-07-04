Geçen yıl hayatını kaybeden milli halterci Naim Süleymanoğlu'nun İstanbul'da Edirnekapı'daki mezarı açılıyor. Nedeni ise Süleymanoğlu'nun kızı olduğunu iddia eden Japon Sekai Mori'nin açtığı babalık davası. Ekipler, açılan mezardan DNA testi için doku örnekleri alarak Adli Tıp Kurumu'na gönderecek.

Görüntü aktarma: Sekai Mori ve Zafer Demir, Süleymanoğlu



Japonya'dan babalık davası açtı. Babası olup olmadığının belirlenmesi için mezarın açılmasına karar verildi.



Geçen yıl hayatını kaybeden dünya ve olimpiyat şampiyonu milli halterci Naim Süleymanoğlu'nun İstanbul Edirnekapı'da bulunan mezarı açılıyor.



Süleymanoğlu'nun kızı olduğunu iddia eden Japon Sekai Mori'nin açtığı babalık davasında mahkemeden milli halterciden DNA örneği alınması kararı çıktı.



Sabah saatlerinde Edirnekapı'da bulunan mezarlık polis tarafından güvenlik şeridiyle kapatıldı.



Milli haltercinin mezarını açaçak ekip mezarlığa geldi. Süleymanoğlu'nun kızı olduğunu iddia eden Sekai Mori ve avukatı da oradaydı.



Aile avukatı Aziz Demir de basın mensuplarına bir açıklama yaptı.



Babalık davasında sonucu belirleyecek DNA testi için doku örnekleri alınarak Adli Tıp Kurumu'na gönderilecek.



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