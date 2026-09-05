Nakitte ayrı kartta ayrı fiyat! Havabüs’te skandalların biri bitip biri başlıyor

Havalimanı ulaşımında hızlı, konforlu ve dakik bir transfer vadeden Havabüs, son dönemde yolcuların kabusu haline geldi. Özellikle Sakarya ve çevre hatlarda yaşanan kapasite yetersizlikleri, keyfi gecikmeler ve araç içi bakımsızlıklar, 'özel transfer' adı altında vatandaşa adeta çile çektirildiğini gözler önüne seriyor. Yolcuların zamanla yarıştığı güzergahlarda sergilenen lakayt tavırlar ise sabırları taşırıyor.

NE SAATİ BELLİ NE DE KAPASİTESİ!

Zamanlamanın hayati önem taşıdığı havalimanı seferlerinde Havabüs araçlarının gecikmeli kalkması kronik bir sorun haline geldi. Sefer saatine uyulmadığını belirten ve itiraz eden yolcular, firma personelinin duyarsızlığıyla karşılaşıyor. Yolcu sayımı yapan personelin şikayetleri duymazdan gelmesi bir yana; uçak iniş saatleri ve yoğunluk bilinmesine rağmen yetersiz araç tahsis edilmesi nedeniyle onlarca kişi havalimanı peronlarında saatlerce mahsur kalıyor.

Gece saatlerinde araca binemeyip mağdur olan yolcular, personelden hiçbir alternatif çözüm veya tatmin edici bilgi alamayınca başka şehirler üzerinden aktarma yaparak evlerine ulaşmaya çalışıyor. Planlama eksikliği yüzünden vatandaşlar saatlerce terminal köşelerinde perişan oluyor.

KIRIK KOLTUKLAR, KABA PERSONEL VE ÇİFTE TARİFE VURGUNU

Üst üste gelen zamlarla bilet fiyatları katlanırken, araçların içler acısı hali pes dedirtiyor:

Hurda Araç Konforu: Yolcular; bozuk, yatmayan veya kırık koltuklarla seyahat etmek zorunda bırakılıyor. Havalandırması yetersiz, bakımsız araçlar uzun yolda eziyete dönüşüyor.

Yolcuya Saygısız Tavır: Sorun bildiren ya da bilgi almak isteyen vatandaşlar, şoförlerin ve peron amirlerinin kaba, tersleyici ve umursamaz tavırlarıyla karşılaşıyor. Çözüm üretmek yerine yolcuyla tartışmaya giren personel tepki çekiyor.

Kredi Kartına Ayrı, Nakde Ayrı Ücret: Firmanın ödeme noktasında uyguladığı çifte standart ise bardağı taşıran son damla oldu. Nakit ödeme ile kredi kartı ödemesi arasında farklı fiyat tarifesi uygulandığını belirten yolcular, fahiş fiyatların üzerine bir de haksız kesintilerle karşılaştıklarını dile getiriyor.

"BU HİZMET DEĞİL, RESMEN EZİYET!"

Yksek bilet bedelleri ödemelerine rağmen temel bir ulaşım hakkından bile mahrum kaldıklarını belirten mağdurlar, denetimsizlikten şikayetçi. "Uçağa yetişmek için dakikalarla yarışıyoruz ama araç keyfi rötarlarla kalkıyor. İndiğimizde ise kapasite yetersiz denip saatlerce bekletiliyoruz. Kırık dökük koltuklarda, personelin azarı eşliğinde yolculuk yapıyoruz," diyerek isyan eden vatandaşlar, ilgili denetleyici kurumları ve Ulaştırma Bakanlığı'nı göreve çağırıyor.

Havalimanı taşımacılığında tekelleşmenin getirdiği rahatlıkla hareket ettiği öne sürülen Havabüs yönetiminin, çığ gibi büyüyen bu şikayetler karşısında nasıl bir adım atacağı ise merak konusu.