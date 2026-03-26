Nakliye asansöründen düşen koltuk 9 yaşındaki Ebrar'a mezar olmuştu... O davada karar çıktı!

İzmir'in Menderes ilçesinde evden eve taşımacılık işlemi sırasında nakliye asansöründen düşen koltuğun altında kalarak hayatını kaybeden 9 yaşındaki Ebrar Aktaş'ın ölümüyle ilgili davada karar açıklandı.

İzmir'in Menderes ilçesinde, 20 Eylül 2025 tarihinde bir evin taşınması sırasında nakliye asansöründen düşen koltuğun altında kalarak yaşamını yitiren 9 yaşındaki Ebrar Aktaş'ın ölümüne ilişkin yargı süreci tamamlandı.

ŞİDDETLİ RÜZGARA RAĞMEN ÖNLEM ALINMAMIŞ

Olay, Cüneytbey Mahallesi'nde bir evin eşyalarının taşınması sırasında meydana geldi. Taşınma işlemi esnasında nakliye asansörüne yüklenen bir koltuk, bahçede bulunan Ebrar Aktaş'ın üzerine düştü. Ağır yaralanan küçük çocuk, kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Olayın ardından hazırlanan ve mahkemeye sunulan iddianamede, sanıkların şiddetli rüzgar nedeniyle koltuğun düşebileceğini öngörmelerine rağmen gerekli önlemi almadıkları vurgulandı. Savcılık, sanıkların eylemlerini bu sebeple 'Bilinçli taksirle ölüme neden olma' suçu kapsamında değerlendirdi.

SANIKLAR BERAATİNİ İSTEDİ

Menderes 4'üncü Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmada karar öncesi sanıklara son sözleri soruldu. Duruşmada söz verilen sanıklardan M.G., böyle bir kazanın yaşanmasını istemediğini, taşıma işlerinde araçlara bile zarar gelmemesi için önlem aldığını, kendisinin de ailesi olduğunu ve bir çocuğun zarar görmesini isteyemeyeceğini belirterek beraatini talep etti. Yargılanan diğer sanıklar E.G. ile Y.G. de mahkeme heyetinden beraatlerini istedi.

Sanık savunmalarının dinlenmesinin ardından mahkeme heyeti kararını açıkladı. Mahkeme, sanık E.G.'yi 'Bilinçli taksirle ölüme neden olma' suçundan 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırdı. Aynı suç kapsamında yargılanan diğer sanıklar M.G. ve Y.G.'ye ise 5'er yıl hapis cezası verildi. Öte yandan, davada tutuksuz yargılanan Suriye uyruklu A.H.M. hakkında ise beraat kararı çıktı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

