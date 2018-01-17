İzmir'de 16. Yüz yıldan kalan Namazgâh Hamamı restore ediliyor. Agora bölgesindeki tarihi hamam, temmuz ayında yeniden hizmet vermeye başlayacak.

Namazgâh Hamamı yeniden doğuyor.



16. Yüzyıl’dan kalan tarihi yapıyı orijinalini koruyarak restore ediliyor.



Yakın zamana kadar hamam işlevi gören, ancak bir süredir virane durumundaki Namazgâh Hamamı, İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin çalışmasıyla restore edilerek kente kazandırılacak.



Büyükşehir Belediyesi, 762 metrekarelik arazi içinde yer alan tarihi hamamın restorasyon çalışmalarını 2018 yılının temmuz ayında bitirecek. Ve yeniden hamam olarak hizmete açacak. Restorasyon çalışması 1 milyon 140 bin liraya mal olacak.



Arkeolojik Agora alanı içinde kalan tarihi Namazgâh Hamamı, 16. yüzyıldan günümüze ulaşıyor. Yakın zamana kadar işlevini sürdürdüğü bilinen hamam, kadınlar ve erkekler kısmından oluşan "çifte hamamlar" grubundan. Hamamda soyunmalık, ılıklık, halvet bölümleriyle külhan ve ateşlik bölümleri yer alıyor. Namazgâh Hamamı, yapının doğu cephesinde Kurşunlu Han olduğu düşünülen bir yapının ayakta kalan tek duvarına bitişik vaziyette bulunuyor.





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