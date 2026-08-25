"Namus meselesi" diyerek ateş açtı! Yufkacıda rehin alıp intihara kalkıştı

"NAMUS MESELESİ" DİYEREK ATEŞ AÇTI

H.S., minibüsten indirdiği Ş.G.'ye çevredeki vatandaşların müdahale etmeye çalışması üzerine "Karışmayın, namus meselesi" diyerek ateş açtı. Şüphelinin kadının ayağına 2 el, ardından yerdeyken boyun bölgesine 1 el daha ateş ettiği öğrenildi. Ş.G. ağır yaralanırken, çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve çok sayıda polis ekibi sevk edildi.

Olayın ardından H.S., cadde üzerindeki yufkacı dükkanına girdi. Şüpheli burada ilk olarak iş yeri çalışanını silahla rehin aldı. Bir süre sonra çalışanı serbest bırakan H.S., bu kez silahı kendi başına dayayarak intihar girişiminde bulundu.