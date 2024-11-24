Narenciye rekoltesi yüzde 50 düştü

Adana, Mersin, Hatay ve Antalya turunçgil üretiminde öncü konumunda. Hatay Dörtyol ve Erzin ilçeleriyle üretimde öne çıkıyor. Yeterli bakım yapılamaması ve kuraklık verimi yüzde 50 oranında düştü. Mandalinanın üreticiden alış fiyatı 22 lira.

Geçen yıl rekolte çok ürün elde kalmıştı, bu yıl da çiftçi umduğunu bulamadı.

Türk çiftçisi ihracatta sıkıntılar yaşıyor. Girdiler ve işçiliğin yüksek olması diğer narenciye üretimi yapan ülkelerle rekabet şansını olumsuz etkiliyor.

Üretici dış pazarda önemli kayıp yaşandığına dikkat çekiyor.

Devletin planlamada, pazarlamada ve üretim aşamasında çiftçiye daha çok destek vermesini istiyor.