Narenciyeye don vurdu! Hatay'da çifti ağaçlarını sökmek zorunda kaldı

Hatay'da narenciye ağaçlarını don vurdu, iyi durumda olan ağaçların bile yüzde 30 civarında meyve vereceği ön görülüyor. Ciddi verim kaybı yaşayan üretici ağaçlarını sökmek zorunda kaldı.

Hüseyin Güler Hüseyin Güler
Narenciyeye don vurdu! Hatay'da çifti ağaçlarını sökmek zorunda kaldı
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Son 30 yıl en büyük don afeti narenciye ağaçlarında verim kaybına neden oldu. Üretici ağaçlarını gözden çıkardı. Şubat ayındaki zira don Hatay’da büyür zararlara yol açtı. Özelikle limon, portakal ve bazı mandalina çeşitleri kurudu. En iyi durumda olan ağaçların bile yüzde 30 civarında meyve vereceği belirtiliyor.

Ürünü satıp para kazanmayı, borçlarını ödemeyi ve gelecek yıla yatırım yapmayı planlayan üretici ağaçlarını sökmek zorunda kaldı. Hataylı çiftçi her şart altında üretimi devam ettirmek için direniyor. Bazı üreticiler yeni ağaçları bile dikti. Zararın karşılanmasını istiyor üretici. Girdi maliyetlerinin aşağı çekilmesi de üretimin devamlılığı açısından önemli.

Türkiye’nin önemli narenciye üretim merkezlerinden Dörtyol ve Erzin'de üretici mağdur.

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Kaynak: Ulusal Kanal Haber Merkezi

Narenciye hatay
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