Narin cinayetinde yeni ayrıntı ortaya çıktı

8 yaşındaki Narin Güran cinayetine ilişkin dikkat çeken bir ayrıntı ortaya çıktı. Köyü gören askeri üs bölgesine ait kamera kayıtlarında, tutuklu bulunan itirafçı N.B.'nin 7 dakika 28 saniyelik görüntüsü tespit edildi.

Mert Sagit Mert Sagit
Narin cinayetinde yeni ayrıntı ortaya çıktı
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Diyarbakır'da kaybolduktan 19 gün sonra cansız bedeni bulunan Narin Güran cinayetine ilişkin yürütülen soruşturma devam ediyor.

Tüm Türkiye TÜBİTAK tarafından geri getirilmeye çalışılan kamera kayıtlarını beklerken yeni bir ayrıntı ortaya çıktı. Narin'in cansız bedeninin bulunduğu dereyi gören askeri üs bölgesine ait kamera kayıtlarına ulaşıldı. Bir kısım çözümü yapılan görüntülerde itirafçı N.B.'nin 7 dakika 28 saniyelik görüntüsü tespit edildi.

7 DAKİKA 28 SANİYELİK GÖRÜNTÜ

Cinayetin işlendiği Tavşantepe'de güvenlik kameraları mercek altına alındı. Köyü gören askeri üs bölgesine ait kamera kayıtlarında itirafçı N.B.'nin 7 dakika 28 saniyelik görüntüsü tespit edildi.

Soruşturma dosyasına giren o görüntülere göre, cesedi dereye bıraktığını söyleyen N.B., aracıyla dere yakınına gittiği aracının yönünü değiştirip ağaçların altına park etti ve Narin’in cesedinin bulunduğu çuvalla dere kıyısına doğru yürüdü. Bunu destekleyense uydu görüntüleri oldu.

KUCAĞINDA CESETLE 150 METRE YÜRÜMÜŞ

İddiaya göre N.B. kucağında cesetle 150 metre yürüdü, ağzını bağladığı çuvalla bekledi ve bu bekleyişin ardından çuvalı üstüne taş yığıp dereye bıraktı. Amacı ise sakladığı cesedin suda hızla çürümesini sağlamaktı, ardından aracıyla bölgeden uzaklaşıp çarıklı beldesi yönüne hareket etti.

Ayrıca amca Salim Güran ile N.B.'nin 21 Ağustos günü cep telefonu sinyalleriyle ilgili alan daraltmasıyla inceleme yapıldı. İncelemelerde N.B. ve Salim Güran’ın, Narin'in güvenlik kameralarında son görüldüğü andan 13 dakika sonra saat 15.28 ile 15.46 arasında buluştukları tespit edildi. İkilinin 18 dakika sonra da ayrıldığı ortaya çıktı.

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