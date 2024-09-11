Narin davasında şüpheliler adliyede

Diyarbakır'da 8 yaşındaki Narin Güran'ın kaybolduktan sonra ölü bulunmasının ardından gözaltına alınan şüpheliler jandarmadaki işlemleri sonrası Diyarbakır Adliyesine getirildi.

Mert Sagit Mert Sagit
Narin davasında şüpheliler adliyede
Yayınlanma:

Merkez Bağlar ilçesinin Tavşantepe Mahallesi'nde 21 Ağustos'ta kaybolan ve 8 Eylül'de Eğertutmaz Deresi'nde cansız bedenine ulaşılan Narin Güran'ın ölümüne ilişkin Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma sürüyor.

Soruşturma kapsamında gözaltına alınan aralarında aile fertlerinin de olduğu 22 şüpheli Diyarbakır Adliyesine getirildi.

 "NARİN'İN ÖLÜMÜNDEN SORUMLU OLAN KİM VARSA HAK ETTİKLERİ CEZAYA ÇARPTIRILACAK"

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, itirafçının tutuklandığını açıkladı.

Tunç paylaşımında, "8 yaşındaki Narin Güran evladımızın ölümüne ilişkin Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan şüphelilerden N.B. çıkarıldığı Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğince tutuklanmıştır. Gözaltında bulunan diğer şüphelilerle ilgili işlemler devam etmektedir. Soruşturma titizlikle sürdürülmektedir. Narin kızımızın ölümünden sorumlu olan kim varsa adalet önüne çıkarılacak ve hak ettikleri cezaya çarptırılacaktır" ifadelerine yer verdi.

TUTUKLU AMCANIN AVUKATI DAVADAN ÇEKİLDİ

Narin’in tutuklu amcası S.G.’nin avukatı Seda Toğrul, beyan ve delilleri göz önünde bulundurarak davadan çekildiğini açıkladı.

Bir anne olarak savunmaya devam edemeyeceğinden müdafilik görevinden çekildiğini belirten Toğrul, "Güzel kızımız Narin'in bu yaşadıklarının derin hüznü ve acısını bir anne olarak doğrudan içimde hissediyorum. Dosyanın bundan sonra sanık müdafi olarak değil, bir anne olarak, bir vatandaş olarak yakından takipçisi olacağımı, adil bir yargılamanın gerçekleştirilmesi, tüm sorumluların yargılanması temennisi içinde olacağımı tüm kamuoyu ile paylaşırım" dedi.

NARİN GÜRAN'IN AMCASI S.G 2 EYLÜL'DE TUTUKLANMIŞTI

Diyarbakır'ın merkez Bağlar ilçesinin Tavşantepe Mahallesi'nde 21 Ağustos'ta kaybolan 8 yaşındaki Narin Güran için arama çalışması başlatılmış, Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan Tavşantepe Mahallesi Muhtarı ve aynı zamanda Narin Güran'ın amcası S.G, 2 Eylül'de çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklanmıştı.

Diyarbakır Valisi Murat Zorluoğlu, kaybolan Narin Güran'ın 8 Eylül'de kıyafetleriyle Eğertutmaz Deresi kenarında çuval içinde üzeri taşla gizlenmiş vaziyette saat 08.45 sıralarında ölü bulunduğunu açıklamıştı. Zorluoğlu, "İlk bulgulara göre kayıp Narin Güran'ın öldürüldükten sonra bir çuvalın içerisine konulup dere kenarına getirildiği, çuvalla birlikte derenin kenarında suyun içerisine yerleştirildiği, üzerinin ağaç dalları ve taşlarla şüphe uyandırmayacak şekilde ve doğal bir görüntü verilerek kapatıldığı anlaşılmıştır" ifadelerini kullanmıştı.

Nakit para kullanımı sınırlandırılacak mı?Nakit para kullanımı sınırlandırılacak mı?Ekonomi
Narin Güran
Günün Manşetleri
Narin davasında şüpheliler adliyede
Narin Güran cinayetinde yeni gelişme
Narin Güran cinayetinde bir tutuklama daha
Murat Kurum ile Ekrem İmamoğlu bir araya geldi
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan muhalefete eleştiri
Türkiye-Azerbaycan-Gürcistan üçlü mutabakat metni imzalandı
Narin Güran soruşturmasında sıcak gelişme
Bakan Yılmaz Tunç'tan Narin cinayetiyle ilgili açıklama
Kemal Kılıçdaroğlu normalleşmeye karşı
Samsun'da 2 işçi feci şekilde can verdi
Çok Okunanlar
Nakit para kullanımı sınırlandırılacak mı? Nakit para kullanımı sınırlandırılacak mı?
İstanbul'da maymun çiçeği vakası mı görüldü? Bakanlık açıkladı İstanbul'da maymun çiçeği vakası mı görüldü? Bakanlık açıkladı
Ev sahibi ve kiracılar dikkat! Yeni yöntem geliyor Ev sahibi ve kiracılar dikkat! Yeni yöntem geliyor
Murat Kurum ile Ekrem İmamoğlu bir araya geldi Murat Kurum ile Ekrem İmamoğlu bir araya geldi
Narin Güran soruşturmasında yeni gelişme Narin Güran soruşturmasında yeni gelişme