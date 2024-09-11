Narin davasında şüpheliler adliyede

Merkez Bağlar ilçesinin Tavşantepe Mahallesi'nde 21 Ağustos'ta kaybolan ve 8 Eylül'de Eğertutmaz Deresi'nde cansız bedenine ulaşılan Narin Güran'ın ölümüne ilişkin Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma sürüyor.

Soruşturma kapsamında gözaltına alınan aralarında aile fertlerinin de olduğu 22 şüpheli Diyarbakır Adliyesine getirildi.

"NARİN'İN ÖLÜMÜNDEN SORUMLU OLAN KİM VARSA HAK ETTİKLERİ CEZAYA ÇARPTIRILACAK"

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, itirafçının tutuklandığını açıkladı.

Tunç paylaşımında, "8 yaşındaki Narin Güran evladımızın ölümüne ilişkin Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan şüphelilerden N.B. çıkarıldığı Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğince tutuklanmıştır. Gözaltında bulunan diğer şüphelilerle ilgili işlemler devam etmektedir. Soruşturma titizlikle sürdürülmektedir. Narin kızımızın ölümünden sorumlu olan kim varsa adalet önüne çıkarılacak ve hak ettikleri cezaya çarptırılacaktır" ifadelerine yer verdi.

TUTUKLU AMCANIN AVUKATI DAVADAN ÇEKİLDİ

Narin’in tutuklu amcası S.G.’nin avukatı Seda Toğrul, beyan ve delilleri göz önünde bulundurarak davadan çekildiğini açıkladı.

Bir anne olarak savunmaya devam edemeyeceğinden müdafilik görevinden çekildiğini belirten Toğrul, "Güzel kızımız Narin'in bu yaşadıklarının derin hüznü ve acısını bir anne olarak doğrudan içimde hissediyorum. Dosyanın bundan sonra sanık müdafi olarak değil, bir anne olarak, bir vatandaş olarak yakından takipçisi olacağımı, adil bir yargılamanın gerçekleştirilmesi, tüm sorumluların yargılanması temennisi içinde olacağımı tüm kamuoyu ile paylaşırım" dedi.

NARİN GÜRAN'IN AMCASI S.G 2 EYLÜL'DE TUTUKLANMIŞTI

Diyarbakır'ın merkez Bağlar ilçesinin Tavşantepe Mahallesi'nde 21 Ağustos'ta kaybolan 8 yaşındaki Narin Güran için arama çalışması başlatılmış, Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan Tavşantepe Mahallesi Muhtarı ve aynı zamanda Narin Güran'ın amcası S.G, 2 Eylül'de çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklanmıştı.

Diyarbakır Valisi Murat Zorluoğlu, kaybolan Narin Güran'ın 8 Eylül'de kıyafetleriyle Eğertutmaz Deresi kenarında çuval içinde üzeri taşla gizlenmiş vaziyette saat 08.45 sıralarında ölü bulunduğunu açıklamıştı. Zorluoğlu, "İlk bulgulara göre kayıp Narin Güran'ın öldürüldükten sonra bir çuvalın içerisine konulup dere kenarına getirildiği, çuvalla birlikte derenin kenarında suyun içerisine yerleştirildiği, üzerinin ağaç dalları ve taşlarla şüphe uyandırmayacak şekilde ve doğal bir görüntü verilerek kapatıldığı anlaşılmıştır" ifadelerini kullanmıştı.