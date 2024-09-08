Narin Günay tüm Türkiye'yi yasa boğdu! Muhabir Canan Altıntaş canlı yayında gözyaşlarını tutamadı

Diyarbakır'da 21 Ağustos'ta Kur'an kursuna gitmek için evinden çıkan 8 yaşındaki Narin Güran bir daha evine dönemedi. 19 gündür her yerde aranan Narin Güran'ın cansız bedeni bugün sabah saatlerinde yaşadığı köyden 1 kilometre uzaklıkta bulundu.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada Narin'in cansız bedenine ulaşıldığı bilgisini verdi.

'AİLEYLE İLGİLİ ŞÜPHELER VAR'

Ekipler Narin'in kaybolmasının ardından bölgedeki sorgulamalarda bilgi alamadı.

Cansız bedenin bulunduğu derenin kenarında daha önce kırmızı terlikler bulunmuştu.

Narin'in ailesi bu terliklerin Narin'e ait olmadığını söylemişti.

NARİN GÜRAN’IN ÖLÜMÜNDE İLK BULGULAR

Narin'in cansız bedeninin bulunduğu bölgede yapılan incelemelerde, Narin'in cesedinin gece saatlerinde oraya bırakıldığı ihtimalinin üzerinde durulurken, ilk bulguların boğularak öldürüldüğü yönünde olduğu ifade edildi.

GÖZYAŞLARINA HAKİM OLAMADI

Narin'in acı dolu ölüm haberini veren TV 100 muhabiri Canan Altıntaş, canlı yayında gözyaşlarına boğuldu. Narin'in ölümü sadece Canan Altıntaş'ı değil tüm Türkiye'yi ağlattı.