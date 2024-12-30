Narin Güran cinayeti davasında için yeni adım

Diyarbakır'da 8 yaşındaki Narin Güran'ın öldürülmesi davasında, tutuklu yargılanan 3 sanık ağırlaştırılmış müebbet cezasına çarptırılırken, itirafçı Nevzat Bahtiyar'a 4 yıl 6 ay hapis cezası verildi.

Mert Sagit Mert Sagit
Narin Güran cinayeti davasında için yeni adım
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Diyarbakır'da 8 yaşındaki Narin Güran'ın öldürülmesine ilişkin davada geçtiğimiz günlerde karar açıklandı. Davada tutuklu yargılanan üç sanığa ağırlaştırılmış müebbet, Nevzat Bahtiyar’a ise 4 yıl 6 ay hapis cezası verildi.

Karara ilişkin açıklama yapan Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, verilen cezaların yüreklere su serptiğini belirtti. Göktaş, “Bakanlık olarak davaya müdahil olduk ve her aşamada avukatlarımız savunmalarını gerçekleştirdi” dedi.

Nevzat Bahtiyar’a verilen ceza ile ilgili olarak mahkemenin gerekçeli kararını beklediklerini vurgulayan Göktaş, “Gerekçeli karar geldikten sonra bu cezaya itiraz edeceğimizi ifade etmek istiyorum” ifadelerini kullandı.

Göktaş, davanın ilk gününden itibaren bütün hukuki süreci yakından takip ettiklerini de sözlerine ekledi.

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Narin Güran diyarbakır
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