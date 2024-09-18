Narin Güran cinayetinde JASAT iz peşinde: Silinen mesajlarda ne vardı?

Diyarbakır'da 8 Eylül'de Eğertutmaz Deresi'nde cansız bedenine ulaşılan Narin Güran'ın öldürülmesine ilişkin soruşturma sürüyor.



Soruşturma kapsamında 10 Eylül'de tutuklanan Nevzat Bahtiyar'ın Tavşantepe Mahallesi'ndeki evinde Jandarma Suç Araştırma Timi ekiplerince arama yapıldı.



Ekipler, arama çalışmalarının ardından evden ayrıldı.



Bahtiyar jandarmadaki ifadesinde amca Salim Güran'ın kendisinden, küçük çocuğun cansız bedenini 200 bin lira karşılığında dereye bırakmasını istediğini öne sürmüştü. Sürekli çelişkili ifade veren Bahtiyar, "Çocuğu kasten öldürmeye iştirak" suçundan tutuklanmıştı.



Tutuklu amca Salim Güran'ın sildiği WhatsApp mesajları da soruşturmada kritik öneme sahip. Amca, silinen mesajların Narin ile ilgili olmadığını iddia etse de bunun doğruluğu soruşturma sürecinde ortaya çıkacak.



Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, mesajların geri getirilip getirilmeyeceğine ilişkin açıklama yaptı.



Diyanet İşleri Başkanlığı da telefonunda uygunsuz görüntüler olduğu iddia edilen Tavşantepe Mahallesi camisi imamı R.K. hakkında soruşturma başlattı.