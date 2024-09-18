Narin Güran cinayetinde JASAT iz peşinde: Silinen mesajlarda ne vardı?

Narin Güran cinayetinde Jandarma Suç Araştırma Timi, olayın aydınlatılması için tüm ihtimalleri değerlendiriyor. Güran'ın öldürülmesine ilişkin soruşturma kapsamında tutuklanan Nevzat Bahtiyar'ın evinde arama yapıldı.

Haber Merkezi Haber Merkezi
Narin Güran cinayetinde JASAT iz peşinde: Silinen mesajlarda ne vardı?
Yayınlanma:

Diyarbakır'da 8 Eylül'de Eğertutmaz Deresi'nde cansız bedenine ulaşılan Narin Güran'ın öldürülmesine ilişkin soruşturma sürüyor.

Soruşturma kapsamında 10 Eylül'de tutuklanan Nevzat Bahtiyar'ın Tavşantepe Mahallesi'ndeki evinde Jandarma Suç Araştırma Timi ekiplerince arama yapıldı.

Ekipler, arama çalışmalarının ardından evden ayrıldı.

Bahtiyar jandarmadaki ifadesinde amca Salim Güran'ın kendisinden, küçük çocuğun cansız bedenini 200 bin lira karşılığında dereye bırakmasını istediğini öne sürmüştü. Sürekli çelişkili ifade veren Bahtiyar, "Çocuğu kasten öldürmeye iştirak" suçundan tutuklanmıştı.

Tutuklu amca Salim Güran'ın sildiği WhatsApp mesajları da soruşturmada kritik öneme sahip. Amca, silinen mesajların Narin ile ilgili olmadığını iddia etse de bunun doğruluğu soruşturma sürecinde ortaya çıkacak.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, mesajların geri getirilip getirilmeyeceğine ilişkin açıklama yaptı.

Diyanet İşleri Başkanlığı da telefonunda uygunsuz görüntüler olduğu iddia edilen Tavşantepe Mahallesi camisi imamı R.K. hakkında soruşturma başlattı.

Ünlü senarist hayatını kaybetti!Ünlü senarist hayatını kaybetti!Kültür Sanat
Narin Güran
Günün Manşetleri
Lübnan'da yine iletişim cihazları patladı
Organize suç çetesine büyük darbe
Silinen mesajlarda ne vardı?
"AK Parti ve MHP bölücülüğün suç ortağı oldu"
Eylem arayışındaki terörist tutuklandı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Lübnan Başbakanı Mikati ile görüştü
Çağrı cihazlarıyla ilgili Türkiye'de risk var mı?
Trump'tan suikast girişimiyle ilgili açıklama
44 şehirde Narkoçelik-39 operasyonları
Gece yarısı şiddetli depremler
Çok Okunanlar
Konut kredisinde faizler düşüyor: İşte miktara göre geri ödemeler Konut kredisinde faizler düşüyor: İşte miktara göre geri ödemeler
Narin soruşturmasında yeni gelişme: Yeni ayrıntılar ortaya çıktı Narin soruşturmasında yeni gelişme: Yeni ayrıntılar ortaya çıktı
Türkiye'de beklenen yaşam süresi kaç yıl? Türkiye'de beklenen yaşam süresi kaç yıl?
Gece yarısı şiddetli depremler Gece yarısı şiddetli depremler
Süper Lig'de 6. haftanın hakemleri açıklandı Süper Lig'de 6. haftanın hakemleri açıklandı