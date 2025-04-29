Narin Güran cinayetinde yeni gelişme: Açıklandı!
Narin Güran’ın ölümüne ilişkin yürütülen ‘suçluyu kayırma’ davasında savcı mütalaasını açıkladı. Aralarında 6’sı tutuklu 15 sanığın yargılandığı davada, sanıklar için 6 aydan 5 yıla kadar hapis cezası talep edildi.
25 Nisan’da 17. Asliye Ceza Mahkemesi’nde görülen ikinci duruşmada 5 jandarma ve 2 elektrik şirketi çalışanı tanık olarak dinlendi. Sanıklar ve avukatlarının savunmalarının ardından mahkeme, tutukluların mevcut durumlarının devamına karar vererek duruşmayı 2 Mayıs’a erteledi.
Duruşmada savcı esas hakkındaki mütalaasını mahkemeye sundu. 10 sayfalık mütalaada, 15 sanığın organize şekilde delil karartmaya çalıştığı belirtildi.
Savcı, bazı sanıkların telefon kayıtlarını sildiğini, bazı sanıkların sahte delil ürettiğini, bazı sanıkların ise jandarma ekiplerini yanıltıcı şekilde yönlendirdiğini ifade etti.
Mütalaada, suça sürüklenen üç çocukla birlikte toplam 15 sanığın, cinayet şüphelilerini korumaya yönelik organize bir çaba içinde oldukları kaydedildi.
Savcı, “Sanıkların ve çocukların verdikleri ifadelerin çelişkili ve maddi delillerle örtüşmediği, jandarma personelinin izlenerek engellenmeye çalışıldığı, olay yerinde yangın çıkartıldığı, gerçek dışı ihbarlarda bulunularak soruşturmanın yönünün saptırıldığı tespit edilmiştir,” ifadelerine yer verdi.
Savcı, sanıkların Türk Ceza Kanunu’nun ilgili maddeleri uyarınca ayrı ayrı cezalandırılmalarını talep etti.
Ayrıca, sanıkların eylemlerinin kasıtlı olması nedeniyle takdiri indirim uygulanmaması gerektiği belirtildi.
Tutuklu sanıklar Birsen Güran, Fuat Güran, Maşallah Güran, Mehmet Şevket Kaya, Mehmet Selim Atasoy ve Muhammed Kaya’nın tutukluluk hallerinin devamı istenirken;
adli kontrol altında bulunan Kurtuluş Güran, Ömer Faruk Güran ve suça sürüklenen çocuk M.G. için kontrol tedbirlerinin sürmesi talep edildi.
Savcı ayrıca, yargılama süresince gözaltı ve tutuklulukta geçen sürelerin cezadan düşürülmesini ve tüm yargılama giderlerinin sanıklardan tahsil edilmesini kamu adına talep etti.