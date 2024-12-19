Narin Güran cinayetinde yeni gelişme: Amca Salim Güran cinayet anında neredeydi?

7 Kasım’da Diyarbakır 8. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen ilk duruşmada, şüpheli Salim Güran hakkında önemli deliller sunuldu.

Savcılık: Cinayet Saatinde Hareketlilik Azdı

Savcılığın hazırladığı iddianamede, şüpheli amca Salim Güran’ın cinayet saati olan 15.00-16.00 arasında yalnızca 45 adım attığı, adımsayar uygulamasından elde edilen verilerle tespit edildi. Ayrıca, şüphelinin telefonundan elde edilen baz kayıtları, olay anında bulunduğu konumları detaylı şekilde ortaya koydu.

Baz Verileri Cinayet Saatini Aydınlatıyor

Baz raporlarına göre, Salim Güran’ın saat 15.20’de Sur Abdaldede Gazi Caddesi’nde, 15.36’da ise Bağlar Yeniköy’de olduğu belirlendi. Daha sonra, saat 16.08’de cinayet mahalline yakın bir konumda, mısır tarlasında olduğu tespit edildi. Bu veriler, şüphelinin suç mahalline yakın olduğuna işaret eden kritik detaylardan biri olarak dava dosyasına eklendi.

Telefon Verileri Şüpheleri Derinleştiriyor

Salim Güran’ın telefonundaki adımsayar uygulamasından elde edilen verilere göre, cinayet saati olan 15.00-16.00 arasında sadece 45 adım atmış olması dikkat çekti. Ancak günün geri kalanında toplamda 11.526 adım atarak oldukça hareketli olduğu belirlendi. Bu durum, olay saatine dair şüpheleri artırdı.

Savcılık: Ağırlaştırılmış Müebbet Talebi

Savcılık, Salim Güran, anne Yüksel Güran, ağabey Enes Güran ve cesedi taşıdığını itiraf eden komşu Nevzat Bahtiyar için ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası talebinde bulundu. Mahkeme, sanıkların tutukluluk hallerinin devamına karar vererek duruşmayı 26 Aralık’a erteledi.

Sanık Avukatlarından Ek Rapor Talebi

Savcılığın sunduğu adımsayar ve baz verileri, mahkemede en önemli deliller arasında yer alıyor. Ancak sanık müdafileri, bu verilerin doğruluğuna ilişkin ek bilirkişi raporları talep etti. Mahkeme heyeti, tüm delillerin detaylıca inceleneceğini belirtti.

Kamuoyu Adalet Bekliyor

Davanın seyrini etkileyecek yeni duruşmalar öncesinde, adımsayar ve baz verilerinin doğruluğu kamuoyu tarafından yakından takip ediliyor. Cinayetle ilgili tüm detayların aydınlatılması ve adaletin yerini bulması büyük bir merakla bekleniyor.