Narin Güran davası: Son savunmalar alınıyor

8 yaşındaki Narin Güran'a kimin kıydı, henüz ortaya çıkmadı. Sanıklar suçlamaları kabul etmedi. Savcı, "tüm sanıklar suç ortağı" dedi.



Diyarbakır'da katledilen Narin Güran davasının ikinci duruşmasında sanıkların savunmaları alındı. Güran ailesini 18, Navzat Bahtiyar'ı ise 2 avukat savundu.



Cinayete ilişkin amca Salim Güran başrolde. Güran, savunmasında medyayı eleştirdi, kolluk kuvvetlerine soruşturma açılmasını istedi. "Beni medyanın önüne attılar. Bir aileyi yok ettiler. Beni tutuklamasalardı Nevzat Bahtiyar zaten itiraf edecekti" dedi. Beraatini isteyen Güran, HTS kayıtlarının doğru olmadığını savundu.



Amca Erhan Güran evinde akrabalarla yaptığı toplantıdan sonra dikkatleri üzerine çekmişti. Mahkemede Güran ailesine bir senaryo kurulduğunu öne sürdü. Bunun üzerinde mahkeme Başkanı, “Bir senaryo peşindesiniz gibi görünüyor” dedi.



Zaman zaman mahkeme salonunda tansiyon yükseldi. Tutuklu Enes Güran, salondan çıkmak istediğini haykırdı.



Cezaevinde tekli odada kalan Nevzat Bahtiyar, Narin'in cansız bedenini Salim Güran'dan aldığını cezasına razı olduğunu söyledi. Bahtiyar, "Ailem cezaevine geldi. Güvencede olduklarını öğrenince doğruları söyledim." dedi.



Bahtiyar’ın avukatı Ali Eryılmaz, Güran ailesinin Enes'i kurtarmak için plan yaptığını söyledi. Ailenin yanlış ihbarlarda bulunduğuna dikkat çekti, "hikayenin sonu planladıkları gibi bitmedi." dedi.



Narin'in tutuklu ağabeyi Enes Güran da, kolundaki ısırık izini kendisinin yaptığını söyledi.