Narin Güran davasına günler kaldı: Duruşma öncesi Salim Güran’la ilgili dikkat çeken ayrıntı

Duruşmaya sayılı günler kala, anne, amca ve ağabeyi savunmak üzere 12 avukat özel vekalet sunmuş olmasına rağmen, Nevzat Bahtiyar’ın avukatı olmaması nedeniyle mahkeme, cinayetle suçlanıp ağırlaştırılmış müebbet hapisle yargılanacağı için Bahtiyar’a avukat atanması talebinde bulundu. Diyarbakır Barosu’ndan yapılan talep sonucunda, OCAS sistemi üzerinden Bahtiyar’a bir avukat görevlendirildi.

SALİM GÜRAN’IN ODASININ YANINDAKİ ODALAR BOŞALTILDI

Amca Salim Güran’ın tutuklu bulunduğu Diyarbakır T Tipi Yüksek Güvenlikli Kapalı Ceza İnfaz Kurumunda kaldığı odanın çevresindeki diğer odalar, can güvenliği gerekçesiyle boşaltıldı. Salim Güran’ın odasının sağında ve solunda kalan tutuklular, başka bölümlerdeki odalara alındı.

DÖRT SANIK CİNAYET SAATİNDE BİRLİKTEYDİ

Anne Yüksel, amca Salim, ağabey Enes ve küçük kızı dereye sakladığı iddia edilen Nevzat Bahtiyar hakkında, “İştirak halinde çocuğu kasten öldürmek” suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası isteniyor. Daraltılmış HTS kayıtları ve sinyal baz bilgilerine göre, küçük kızın öldürüldüğü saatte dört sanığın da bir arada oldukları ortaya çıktı ve bu nedenle tüm sanıklar müşterek fail olarak kabul edildi.

BARAN GÜRAN’DAN YENİ PAYLAŞIMLAR

Narin Güran’ın tutuklu olmayan tek ağabeyi Baran Güran, sosyal medya hesabından aile üyelerinin fotoğraflarını paylaşarak, “Özledim” notunu düştü. Baran Güran, daha önce de ailesiyle ilgili paylaşımlar yapmış, gelen tepkiler üzerine bu paylaşımları silmişti.

MAHKEME HEYETİ KÖYDE KEŞİF YAPACAK

İlk duruşmanın ardından mahkeme heyetinin Tavşantepe Köyü'ne giderek küçük kızın öldürüldüğü ev, evin çevresindeki ahır ve diğer eklentilerde keşif yapacağı öğrenildi.