Narin Güran nasıl öldürüldü? Adli tıp raporu açıklandı

Merkez Bağlar ilçesinin Tavşantepe Mahallesi'nde 21 Ağustos'ta kaybolan ve dün Eğertutmaz Deresi'nde cansız bedenine ulaşılan 8 yaşındaki Narin Güran'ın ölümüne ilişkin Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma sürüyor.

Çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince "Suç delillerini yok etmek" suçundan tutuklanan amca F.G.'nin 13 Eylül'de gözaltına alınan eşi H.G., jandarmadaki işlemlerin ardından götürüldüğü adliyede savcılıktaki sorgusu tamamlandı.

H.G., "Kasten öldürmeye iştirak" suçundan tutuklama talebiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edildi.

"NARİN BOĞULARAK ÖLDÜRÜLDÜ"

Öte yandan kemik ve doku örnekleri üzerinde yapılan incelemede küçük kızın 'boğazı sıkılarak' öldürüldüğü tespit edildi.

Narin'in kaybolduğu andan itibaren aramaların geciktirilmesinin ve delil karartılmasının nedeni de dikkatle araştırılıyor. Arama çalışmalarının sürdüğü 3'üncü günde, çıkan şüpheli yangın da bu kapsamda ekiplerin merceğinde. Biyolojik incelemede Narin'in vücudunda herhangi bir DNA izine rastlanamamıştı.

Soruşturma kapsamında Narin'in cansız bedenini Eğertutmaz deresine saklayan N.B. ile Narin'in annesi, ağabeyi ve akrabalarının da aralarında olduğu 11 şüpheli tutuklanmıştı.