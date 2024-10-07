Narin Güran'ın kuzenlerinde 'kaygı ve korku' belirlendi

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Diyarbakır'da vahşice katledilen 8 yaşındaki Narin Güran'ın kuzenlerini danışmanlık tedbirleriyle desteklemeye yönelik yeni bir çalışma başlattı.

Edinilen bilgiye göre, Afet ve Acil Durumlarda Psikososyal Destek Daire Başkanlığı bünyesinde oluşturulan "Tavşantepe Özel Ekibi" köyde çalışmalarına başladı. Psikologlar ve psikolojik danışmanların görev aldığı uzman ekip, ilk olarak Narin'in 18 yaş altı 14 kuzeni ile görüştü.

'KÜÇÜK KUZENLERDE KORKU VE KAYGI HAKİM'

Çocukların sosyal uyum süreçlerini izleyen ekip, Narin'in kuzenlerinden bazılarının olay nedeniyle psikolojik olumsuzluk yaşadığını belirledi.

Özellikle yaşları küçük kuzenlerde korku ve kaygı durumunun hakim olduğunu tespit eden uzmanlar, bazı çocukların "toplumsal baskılardan eğitimlerine devam edemediklerini" belirttiğini kayıt altına aldı.

Bu çocukların düzenli takiplerinin yapılması için danışmanlık tedbiri ile desteklenmelerinin önemine vurgu yapan özel ekip, kuzenlerden okula devamsızlık yapanlarla ilgili ilçe milli eğitim müdürlüğü yetkililerini de bilgilendirdi.

Çocukların gözünden Narin cinayeti: Uyum sağlayamıyorlar

Bazı kuzenlerin ise olaydan olumsuz etkilenmesine karşın, sağlanan psikolojik desteklerin ardından durumlarının daha iyi olduğu belirlenirken, çocukların eğitim hayatlarına devamlarının sağlanmasının normalleşme süreçlerinde etkili olacağı belirtildi.

Ekibin köydeki çalışmaları devam ederken, daha kapsamlı çalışmaların, soruşturmanın tamamlanmasının hemen ardından başlayacağı kaydedildi.