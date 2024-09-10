Narin Güran'ın ölümüne ilişkin soruşturma hangi süreçte?

Narin Güran'ın cansız bedeninin bulunduğu dereye çıkan yol ve bölgedeki tüm kamera kayıtları incelemeye alındı. Narin’in kaybolduğu bildirilen 21 Ağustos günü Eğertutmaz deresine giden patikada, kırmızı bir otomobilin saat 15.40 ile 16.30 arasında 50 dakika boyunca park halinde olduğu tespit edildi.

Mert Sagit Mert Sagit
Narin Güran'ın ölümüne ilişkin soruşturma hangi süreçte?
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Narin’in, en son 21 Ağustos günü saat 15.15’te eve giderken okulun güvenlik kamera görüntüsüne yansımıştı. Karadan ve havadan arama çalışmaları devam ederken 19’uncu gün 8 yaşındaki Narin’in cansız bedeni, mahalleye yakın mesafeden geçen Eğertatmaz Deresi’nde üzeri taşla örtülmüş ve çalılarla gizlenmiş şekilde çuval içerisinde bulundu.

KIRMIZI OTOMOBİL İTİRAFÇIYI YAKALATTI

Çok yönlü sürdürülen soruşturma kapsamında jandarma ekipleri, Narin’in cansız bedeninin bulunduğu dereye çıkan yol ve bölgedeki tüm kamera kayıtlarını incelemeye alındı. Saniye saniye incelenen kamera görüntülerden Narin’in kaybolduğu bildirilen 21 Ağustos günü Eğertutmaz deresine giden patikada, kırmızı bir otomobilin saat 15.40 ile 16.30 arasında 50 dakika boyunca park halinde olduğu tespit edildi. Ekipler, plakasını tespit ettikleri kırmızı otomobili otomobili bulup sürücüsü sıva ustası N.B.’ye ulaştı. Yapılan sorguda N.B., Narin’in cansız bedenini nasıl amcadan alıp, dereye gömdüğünü anlattı.

Bu arada güvenlik kaynaklarından edinilen bilgiye göre Jandarma Genel Komutanlığı Meta şirketine amca ve sıvacının silinen Whatsapp konuşmalarını istedi. Ancak olumsuz yanıt vermiş.

Soruşturma kapsamında gözaltındaki 24 şüphelinin çapraz sorgular devam ediyor. Yarın adliyeye sevk edilmeleri bekleniyor.

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