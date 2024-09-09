Narin itirafla mı bulundu? İlginç ayrıntı

Havadan ve karadan günlerce arandı. Çok sayıda ekiple, her ihtimal değerlendirilerek, şüpheli noktalar defalarca kontrol edildi. Son ana kadar umut vardı. Ancak, aramaların 19'uncu günde 8 yaşındaki Narin Güran'ın cansız bedeni bulundu.

Üzücü haberi ilk olarak İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından duyurdu. "Narin kızımıza Allah'tan rahmet diliyorum. Mekanı cennet olsun. Başımız sağ olsun" dedi.

Hürriyet Gazetesi'nden Fatih Çekirge, Narin'in cansız bedeninin bulunma sürecini kaleme aldı. Çekirge "Narin itirafla mı bulundu?" başlıklı yazısında Narin'in "itiraf ile mi, ihbar ile mi" bulunduğu sorusunu gündeme getirdi. Çekirge'nin yazısının ilgili bölümü şöyle:

Jandarmanın, AFAD görevlilerinin defalarca aradığı nehirde bulundu Narin. Defalarca aranan nehirin yeniden aranması; Bende ‘bir itiraf oldu’ izlenimi yarattı. Yoksa o kadar aranan yer içinde tekrar o nehire girilmesini başka nasıl açıklayacağız? İhbar mı itiraf mı? İhbar olabilmesi için ihbar edenin o noktayı biliyor olması gerekiyor. Ya katili onu oraya koyarken gördü, Ya da sonradan buldu.

'TIPKI BİR SERİ KATİL GİBİ'

Eğer gördüyse 18 gün niye bekledi? Eğer sonradan bulduysa, nasıl? Yüzlerce görevlinin arama yaptığı nehirde o nasıl bulabildi? Katilden başka kim bilebilir orayı? Sorular çok... Ama eminim devlet hepsinin cevabına ulaşacak. Ah benim canım kızım Narin... Alçak katil onu öldürdükten sonra bir çuvala koymuş. Dereye yerleştirmiş. Üzerine dallar ve taşlar koymuş. Doğal bir görüntü vermiş. Tıpkı bir seri katil gibi...

'ACABA TACİZ VAR MI?'

O yüzden soruyorum: Bölgedeki bütün kayıp çocuk olayları mercek altına alındı mı? Acaba çevrede benzeri kayıp ihbarları var mı? Narin’in küçük bedeni dereye bu şekilde gizlendiğine göre; bu soğukkanlı katilin Narin’i bir tesadüfle öldürmüş olma ihtimali çok zayıf değil mi? Kazayla öldürse bu kadar soğukkanlı olabilir mi? Acaba bir taciz var mı? Eğer varsa, Narin kendisine yapılan tacizleri anlatacağını mı söyledi?

'KATİL MUTLAK YAKALANACAK (BELKİ DE YAKALANDI)'

Bütün bu sorular elbette sonunda cevap bulacak. Ve elbette adli tabip en sağlam raporunu verecek. Ve elbette bu alçak katil mutlak yakalanacak. (Belki de yakalandı.) Keşke Narin’i canlı bulsaydık. Ama olmadı işte. Canım kızım. Sevgili meleğimiz Narin. Mekânın cennet olsun.