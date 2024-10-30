Narin soruşturmasında 'üfürükçü' iddiası

8 yaşındaki Narin Güran, Diyarbakır'da Tavşantepe Mahallesi’nde 21 Ağustos’ta kaybolduktan sonra dere yatağında cansız bedeni bulunmuştu.

Son dönemde ise bazı internet haber sitelerinde, arama çalışmaları esnasında jandarma ekiplerinin Narin’i bulmak için üfürükçüye gittiği iddiaları gündeme geldi. Diyarbakır Valiliği, söz konusu iddiaların gerçeği yansıtmadığını açıkladı.

Valilikten yapılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

- Çeşitli internet haber sitelerinde 'Jandarma Narin Güran’ı bulmak için muhtarı alıp üfürükçüye gitmiş' şeklinde haberlere yer verildiği görülmüştür. Kamuoyunun doğru bilgilendirilmesi maksadıyla konu ile ilgili olarak açıklama yapma ihtiyacı doğurmuştur. Diyarbakır ili Bağlar ilçesi Tavşantepe Mahallesinde 21 Ağustos 2024 günü saat 20.50’de kayıp ihbarı alınan Narin Güran’ı arama çalışmaları, konusunda uzman personel ve teknik araçlarla yapılmış, aramalar esnasında yapılan tüm ihbarlar titizlikle değerlendirilerek ilgili mevzuat çerçevesinde gerçekleştirilmiştir. İcra edilen aramalar esnasında iddia edildiği gibi jandarma personelinin 'üfürükçü' tabir edilen şahıs veya şahıslarla herhangi bir görüşmesi söz konusu değildir. Yapılan asılsız ve maksatlı haberlerle ilgili olarak hukuki süreç başlatılacaktır.

Narin Güran cinayetiyle ilgili iddianame geçen günlerde kabul edildi. İddianamede tutuklu bulunan anne Yüksel Güran, ağabey Enes Güran, amca Salim Güran ve komşu N.B. için ağırlaştırılmış müebbet istendi. İlk duruşma tarihi ise 7 Kasım olarak belirlendi. İlk duruşma için baba Arif Güran ile ağabey Baran Güran da dahil olmak üzere 22 kişi hakkında zorla getirme kararı çıkartıldı.