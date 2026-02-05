Narin’in ağabeyi canlı yayında konuştu: "Kardeşimi Nevzat öldürdü"
Türkiye’nin gündemine oturan Narin Güran cinayetinde sular durulmuyor. Tutuksuz yargılanan ağabey Baran Güran, katıldığı televizyon programında ailesini savunurken "Kardeşimi Nevzat öldürdü" dedi.
Kanal D ekranlarında yayınlanan, sunuculuğunu Hakan Ural ve Ferda Yıldırım’ın üstlendiği "Neler Oluyor Hayatta" programı, Narin Güran cinayetiyle ilgili açıklamalara sahne oldu.
Türkiye’nin aylarca konuştuğu soruşturma kapsamında amca Salim Güran, anne Yüksel Güran, ağabey Enes Güran ve komşu Nevzat Bahtiyar tutuklu bulunuyor.
Dışarıdaki tek ağabey olan Baran Güran, merak edilen soruları yanıtlamak üzere canlı yayına katıldı.
Baran Güran, medyada çizilen "güçlü ve her şeyden haberdar" aile portresine itiraz etti. Güran ailesinin haberi olmadan köyde kuş uçmadığına dair söylentilerin gerçeği yansıtmadığını belirten ağabey, kendilerinin sıradan bir aile olduğunu vurguladı. Güran, "Narin bulunmadan ailem katil ilan edildi." ifadelerini kullandı.
"KARDEŞİMİ NEVZAT ÖLDÜRDÜ"
Ağabey Güran, cinayetin faili olarak tutuklu komşuları Nevzat Bahtiyar'ı işaret etti. Bahtiyar'ın 19 gün boyunca sustuğunu ve ancak amca Salim Güran gözaltına alındıktan sonra konuştuğunu hatırlattı. Cinayet sebebi olarak babasıyla Nevzat arasındaki araba husumetini gösteren Baran Güran, iddiasını şu sözlerle sürdürdü: "Kardeşimi Nevzat öldürdü."
Daraltılmış baz kayıtlarının gerçeği yansıtmadığını savunan Güran, stüdyoda bazı görüntüler de izletti. Bu görüntülerde Nevzat'ın sorgu sırasında cep telefonuyla ilgilendiği, bu esnada delil karartmış olabileceği öne sürüldü. Ayrıca görüntüdeki mesafenin, Narin'in o tepeye tek başına çıkamayacağı kadar uzak olduğu iddia edildi.
Ailesine yöneltilen suçlamaları kesin bir dille reddeden Baran Güran; amca Salim Güran’ın aracında Narin’e ait ölüm sıvısı bulunması, telefon kayıtlarının silinmesi ve kardeşi Enes’in kolundaki ısırık izi ile yüzündeki morluklar gibi kritik delillere değindi. "Suçlamaların hiçbiri gerçek değil" diyen ağabey, soruşturmanın başından beri yanlış yürütüldüğünü savundu.
CANLI YAYINDA AVUKATTAN SERT YANIT
Yayına telefonla bağlanan Nevzat Bahtiyar’ın avukatı Ali Eryılmaz ise Baran Güran’ın tezlerini yalanladı. Daraltılmış baz kayıtlarının kanıtlandığını ve bu verilerin bizzat aile fertlerinin ifadeleriyle de örtüştüğünü belirtti.
Stüdyoda tansiyonun yükseldiği anlarda Avukat Eryılmaz, net konuştu: "Bunu gönül rahatlığıyla söylüyorum, Güran ailesi suçludur, bundan hiç şüphem yok."