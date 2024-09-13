Narin'in babasından ilk açıklama

Diyarbakır'da 8 yaşındaki Narin Güran'ın öldürülmesiyle ilgili soruşturmada serbest bırakılan baba Arif Güran açıklama yaptı.

Narin'in babasından ilk açıklama
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arin Güran'ın serbest kalan babası ilk kez konuştu. Arif Güran, "Yapan cezasını çeksin" dedi.
Diyarbakır'ın Bağlar ilçesi Tavşantepe köyünde kaybının 19. gününde cansız bedeni bulunan 8 yaşındaki Narin Güran cinayetine ilişkin Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma kapsamında aralarında annesi, babası ve yakınlarının da bulunduğu 22 şüpheli gözaltına alındı.

Gözaltına alındıktan sonra ifadesi alınan ve 4 gün sonunda serbest bırakılan baba Arif Güran, köyüne gittikten ilk kez konuştu.

Güran’ın açıklaması ise şu şekilde:

- Devletimiz elinden geleni yaptı. Bunu kim yaptıysa devlet ortaya çıkacaktır. Kızımın acısını yaşayamıyorum. Fenomenler kızımın mezarına geliyor. Rica ediyorum nemalanmasınlar. Misafirdim, gözaltında değildim. Allah jandarmamızdan razı olsun. Süreç devam ediyor. Araştırmalar devam ediyor. Kim bizden ne istedi. Çekirdek bir aileydik. Hayatımızda şatafat yok

"ŞÜPHELENDİĞİM BİRİSİ OLSA PAYLAŞIRDIM"

- Devlet beni de alabilir, herkesi de alabilir. Soruşturmanın selameti için bütün köyde alınabilir. Devlet kızımın kanını yerde bırakmayacak. Şüphelendiğim biri olsaydı jandarma ile paylaşırdım. Oğlum bir kez daha alınıp bırakıldı. Bir daha alınıp bir daha bırakılır. Köy 90 haneli bir köydür. Güran soyadlı sadece 10 ev var. Burada yüzyıllardır bu köydeler. Bilsem zaten söylerdim. İnanıyorum adalet yerini bulacak. Türk halkı kızıma sahip çıkmıştır. Ben sabaha karşı geldiğimde kızımın mezarına gittim. Biz Türkiye Cumhuriyeti'nde yaşıyoruz. Hiçbir şey kalmaz.

"HER AKŞAM YANIMDA OTURUR"

- Arif Güran, cinayette itirafçı olan zanlı Nevzat Bahtiyar için ise "O her akşam camide yanımda oturan bir insan ama yanımda otururken insanların çirkin yüzlerini göremiyorsunuz.
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