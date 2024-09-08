Narin'in cansız bedeni böyle bulundu
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Diyarbakır'da kaybolan 8 yaşındaki Narin Güran'ın cansız bedenine ulaşıldığını açıkladı.
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Diyarbakır`ın Bağlar ilçesinde 21 Ağustos`tan bu yana kayıp olan 8 yaşındaki Narin Güran`ın cansız bedeni bulundu.
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 8 yaşındaki Narin Güran`ın cansız bedenine ulaşıldığını açıkladı.
NARİN'İN CANSIZ BEDENİ EĞERTUTMAZ DERESİ'NDE BULUNDU
21 Ağustos`ta ailesi durumu yetkililere bildirince 8 yaşındaki Narin Güran`ı bulmak için çalışma başlatıldı. Bölgede 55 kilometrekarelik alan, hassas burunlu köpek ile yer altı ve su altı görüntüleme cihazları da kullanılarak arandı.
Çalışmaların 19`uncu gününde 8 yaşındaki Narin`in cansız bedeni köy yakınlarındaki Eğertutmaz Deresi`nde bulundu.
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