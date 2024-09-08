Narin'in cansız bedeni böyle bulundu

NARİN'İN CANSIZ BEDENİ EĞERTUTMAZ DERESİ'NDE BULUNDU

21 Ağustos`ta ailesi durumu yetkililere bildirince 8 yaşındaki Narin Güran`ı bulmak için çalışma başlatıldı. Bölgede 55 kilometrekarelik alan, hassas burunlu köpek ile yer altı ve su altı görüntüleme cihazları da kullanılarak arandı.