Narin'in cansız bedeni böyle bulundu

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Diyarbakır'da kaybolan 8 yaşındaki Narin Güran'ın cansız bedenine ulaşıldığını açıkladı.

Mert Sagit Mert Sagit
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Narin'in cansız bedeni böyle bulundu - Resim: 1

Diyarbakır`ın Bağlar ilçesinde 21 Ağustos`tan bu yana kayıp olan 8 yaşındaki Narin Güran`ın cansız bedeni bulundu.

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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 8 yaşındaki Narin Güran`ın cansız bedenine ulaşıldığını açıkladı.

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Narin'in cansız bedeni böyle bulundu - Resim: 3

NARİN'İN CANSIZ BEDENİ EĞERTUTMAZ DERESİ'NDE BULUNDU

21 Ağustos`ta ailesi durumu yetkililere bildirince 8 yaşındaki Narin Güran`ı bulmak için çalışma başlatıldı. Bölgede 55 kilometrekarelik alan, hassas burunlu köpek ile yer altı ve su altı görüntüleme cihazları da kullanılarak arandı.

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Narin'in cansız bedeni böyle bulundu - Resim: 4

Çalışmaların 19`uncu gününde 8 yaşındaki Narin`in cansız bedeni köy yakınlarındaki Eğertutmaz Deresi`nde bulundu.

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Narin'in cansız bedeni böyle bulundu - Resim: 12
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