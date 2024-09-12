Narin'in gözaltına alınmayan ağabeyi konuştu

Diyarbakır'da kaybolduktan 19 gün sonra cansız bedeni Eğertutmaz Deresi kenarında bir çuval içinde bulunan 8 yaşındaki Narin Güran'ın ölümüne ilişkin Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma devam ediyor.

Soruşturma kapsamında gözaltına alınan 22 kişi adliyeye sevk edildi, sorguları başladı.

Gözaltına alınmayan tek ağabey Baran Güran Milliyet’ten Çiğdem Yılmaz’a konuştu. Baran Güran dikkat çeken açıklamalar yaptı.

'AİLE ÖLDÜRSEYDİ KİMSENİN RUHU DUYMAZDI'

Narin'i aileden birinin öldürdüğüne yönelik iddialara cevap veren Baran Güran, “Diyorlar ki, aile yapmış. Burada bizim köklü bir aile olduğumuzu söylüyorlar zaten. Biz kendi aramızda bu kızı öldürseydik kim bilecekti? Kimin ruhu duyacaktı? Kimse bize diyebilirdi miydi Narin nerede? Biz, Narin bulunsun diye sesimizi duyurmak için elimizden geleni yaptık, medyayı biz çağırdık.” dedi.

'AMCAMDAN YANA GÖNLÜM HÂLÂ RAHAT'

"Amcam benim babam gibidir, babamdan farkı yok. Arama gece gündüz devam ederken ben gece uyurken, amcam uyumuyordu ve ekiple gece de arama çalışmalarına katılıyordu. Diyordu ki ‘Ben kızımı getirene kadar, dünya benim üzerime yıkılsa uyumayacağım.’ Amcam bulunması için her yerin aranmasını söylüyordu. Biz çok içli dışlı bir aileyiz. Amcamdan yana gönlüm hâlâ rahat. Amcam benim canımdır, benim tırnağım kalksa amcam kendini öldürür."

'ALIP KOLUNDAN TUTAR KARAKOLUN ÖNÜNE ATARDIM'

Anne ve amcasıyla ilgili gündeme getirilen iddialara dair de konuşan Güran, annesine iftira atıldığını öne sürerek, “Benim erkek kardeşim 16.30’a kadar evdeymiş ve annem yengemle birlikte evdeymiş. Annem buna nasıl cesaret etsin? O saatlerde kardeşim evde, diğer kardeşim Enes evin çevresinde. Böyle bir şeye kim cesaret eder? Böyle bir şey olmuş olsaydı anneme ilk tepkiyi ben verirdim, alıp kolundan tutar karakolun önüne atardım” dedi.

'EVDE NARİN’E EN DÜŞKÜN OLAN ENES'Tİ'

Gözaltındaki Narin’in ağabeyi Enes ile ilgili ortaya atılan iddialara ilişkin konuşan Güran, “Enes ile ilgili bir sürü şey söylendi. Oysa, evde Narin’e en düşkün olan Enes’ti. Enes, Narin’i küçükken hep ayağında sallıyordu. Tek kız kardeşimiz olduğu için Enes dışında evdeki herkes de Narin’e ayrı bir düşkündü. Biz 6 kardeştik en büyüğü benim, hepimiz de birbirimize çok düşkündük. Bir de Enes’in uyuşturucu içtiği iddia ediliyor. Eğer böyle bir şey varsa testlerde çıkmaz mı? Neden bir test yapılmadı? Yapılsaydı bu çok rahat anlaşılırdı. Kolundaki ısırık izi de çok fazla gündeme geldi. Bunun nedeni Narin’in kaybolduğuna duyduğu öfke ve acıdan, kolunu ısırmış ama daha önce kolunu falan ısırdığı hiç olmamıştı. Ben de geçen öfkeden kafa vurdum bu bir tepkiydi.”

'İFADELERİNDEN SONRA N.B.'DEN ŞÜPHELENDİM'

Baran Güran, "Narin’i kim öldürdü" sorusuna, “İfadem alınırken bana sadece, ‘Kimden şüpheleniyorsan’ dediler. Ben kimseden şüphelenmediğimi söyledim. Ancak N.B.'nin ifadelerinden sonra kendi kendime bu N.B.'nin yaptığını düşündüm. İnsanoğlu ya Narin’e bir şey yapmıştır ya da çarpmıştır ve korkudan böyle bir şey yapmıştır.” dedi.

'DNA BULUNAN ARABA AMCAMIN DEĞİL AİLENİN'

"Bu aile eskiden beri ağadır. Herkes bizi ağa olarak biliyor. Köklü olduğumuz için eleştiriliyoruz. Köklü bir aile olmanın nesi kötü. Bize ‘Mala Bag/ağa’ deniliyor. Biz cani bir aile olsaydık, burada güçsüz o kadar aile var, onların arazilerine de konardık. Zengin olduğumuz iddia ediliyor öyle zengin bir aile falan da değiliz. Arazilerimiz var tarımla uğraşıyoruz o kadar. Babamın arabası FIAT, muhtar olan amcamın arabası yok, DNA içinde bulunduğu söylenen araba ailenin araziye gittiği araç, ailede herkes kullanıyor.