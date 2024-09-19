Narin'in raporu tamamlandı: Ne zaman ve nasıl öldürüldüğü belli oldu!

Diyarbakır'ın Bağlar ilçesine bağlı Tavşantepe Mahallesi'nde, 21 Ağustos'ta kaybolduktan 19 gün sonra cansız bedeni bulunan Narin Güran’ın ölümüne ilişkin Adli Tıp Kurumu raporu tamamlandı.

Yağmur Biçen Yağmur Biçen
Narin'in raporu tamamlandı: Ne zaman ve nasıl öldürüldüğü belli oldu!
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Raporda, Narin Güran’ın ölüm sebebinin "ağız ve burun kapatılması ile boyuna baskı sonucu oksijensiz kalma" olduğu tespit edildi.

Adli Tıp Kurumu tarafından hazırlanan rapor, Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığına sunuldu. AA muhabirinin elde ettiği bilgilere göre, Narin Güran’ın ölümünün kaybolduğu gün, yani 21 Ağustos'ta gerçekleştiği belirtildi. Raporda, küçük kızın cinsel saldırıya uğrayıp uğramadığına dair tıbbi bir değerlendirme yapılamadığı ifade edildi.

Ayrıca, sol bacağının diz altından kopmasına neden olan travmanın ölüm sonrası hayvanlar tarafından meydana getirildiği aktarıldı. Raporda, "Narin Güran’ın ölümünün ağız ve burun kapatılması ile boyuna baskı sonucu oksijensiz kalmaya bağlı olduğu" ifadeleri yer aldı.

Narin Güran’ın abisi Enes Güran’ın kolundaki diş izlerine ilişkin Adli Tıp 2. İhtisas Kurulu’nun değerlendirme raporunun da yakında açıklanacağı bildirildi.

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