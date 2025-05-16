Narkokapan İstanbul: 119 zehir taciri yakalandı

Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Bakan Yerlikaya, yakalanan şüphelilerden 70’inin tutuklandığını, 16’sı hakkında adli kontrol kararı verildiğini, diğer şüphelilerin işlemlerinin sürdüğünü belirtti.

Operasyonun özellikle gençlere uyuşturucu satan "torbacı" olarak bilinen sokak satıcılarına yönelik gerçekleştirildiğini belirten Yerlikaya, şu ifadeleri kullandı:

"Torbacıların sosyal medya ve mesajlaşma uygulamaları üzerinden uyuşturucu satışı yaptıkları ve organize şekilde hareket ettikleri tespit edildi. Operasyonun hazırlığı 7 ay sürdü. Bu süreçte İstanbul’un jandarma bölgesi yeniden tarandı, teknik ve fiziki takiplerle deliller toplandı."

Yerlikaya, uyuşturucuyla mücadelede kararlılık mesajı vererek, şunları söyledi:

"Gençlerimizin hayatını karartan zehir tacirlerine bir kez daha gösterdik: Girdiğiniz sokak, çıkmaz sokaktır. Gençlerimize dokunan, bunun bedelini hukuk önünde öder. Uyuşturucu, insanlığın en büyük düşmanıdır. Bu tehdide karşı mücadelemizi kararlılıkla sürdüreceğiz."