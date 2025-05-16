Narkokapan İstanbul: 119 zehir taciri yakalandı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, İstanbul'da uyuşturucu satıcılarına yönelik düzenlenen "Narkokapan-İstanbul" operasyonunda 119 şüphelinin yakalandığını açıkladı.

Yağmur Biçen Yağmur Biçen
Narkokapan İstanbul: 119 zehir taciri yakalandı
Yayınlanma:

Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Bakan Yerlikaya, yakalanan şüphelilerden 70’inin tutuklandığını, 16’sı hakkında adli kontrol kararı verildiğini, diğer şüphelilerin işlemlerinin sürdüğünü belirtti.

Operasyonun özellikle gençlere uyuşturucu satan "torbacı" olarak bilinen sokak satıcılarına yönelik gerçekleştirildiğini belirten Yerlikaya, şu ifadeleri kullandı:

"Torbacıların sosyal medya ve mesajlaşma uygulamaları üzerinden uyuşturucu satışı yaptıkları ve organize şekilde hareket ettikleri tespit edildi. Operasyonun hazırlığı 7 ay sürdü. Bu süreçte İstanbul’un jandarma bölgesi yeniden tarandı, teknik ve fiziki takiplerle deliller toplandı."

Yerlikaya, uyuşturucuyla mücadelede kararlılık mesajı vererek, şunları söyledi:

"Gençlerimizin hayatını karartan zehir tacirlerine bir kez daha gösterdik: Girdiğiniz sokak, çıkmaz sokaktır. Gençlerimize dokunan, bunun bedelini hukuk önünde öder. Uyuşturucu, insanlığın en büyük düşmanıdır. Bu tehdide karşı mücadelemizi kararlılıkla sürdüreceğiz."

YÖK Başkanı açıkladı: 'Köy Üniversiteleri' geliyor!YÖK Başkanı açıkladı: 'Köy Üniversiteleri' geliyor!Eğitim
Meteoroloji uyardı: 10 ilde çatı uçması, ağaç devrilmesi riskiMeteoroloji uyardı: 10 ilde çatı uçması, ağaç devrilmesi riskiYurt
zehir tacirleri operasyon
Günün Manşetleri
Süleymancı Kuriş yurt dışına mı kaçıyor?
Belediyelere harcama denetimi ve yeni yetki düzenlemesi yolda
PKK sonrası yeni dönem
İtfaiyecinin şeytani planının detayları ortaya çıktı
ABD, Türkiye ve Suriye üçlü masada buluştu
119 zehir taciri yakalandı
'Köy Üniversiteleri' geliyor!
Marmara için yeni tehlike kapıda!
TÜİK işsizlik oranlarını açıkladı!
27 ilde FETÖ operasyonu
Çok Okunanlar
2025 kurbanlık fiyatları belli oldu: İl il küçükbaş ve büyükbaş fiyat listesi 2025 kurbanlık fiyatları belli oldu: İl il küçükbaş ve büyükbaş fiyat listesi
Türkiye'nin 2025 deprem risk haritası güncellendi: En tehlikeli ve en güvenli iller Türkiye'nin 2025 deprem risk haritası güncellendi: En tehlikeli ve en güvenli iller
Meteoroloji 46 il için alarma geçti: İstanbul dahil sel uyarısı! Meteoroloji 46 il için alarma geçti: İstanbul dahil sel uyarısı!
Altın yatırımcısı dikkat, yeniden yükseldi: İşte güncel altın fiyatları Altın yatırımcısı dikkat, yeniden yükseldi: İşte güncel altın fiyatları
Akaryakıt fiyatları yeniden yükselişte: İşte il il güncel liste Akaryakıt fiyatları yeniden yükselişte: İşte il il güncel liste