banner959
Yıldırım: Kamu kurumlarına 110 bin memur alınacak
Yıldırım: Kamu kurumlarına 110 bin memur alınacak
Tek Tip uygulaması geldi
Tek Tip uygulaması geldi
CHP’den KHK'ya sert tepki
CHP’den KHK'ya sert tepki
Dünya Bankası'ndan Türkiye'ye flaş mesaj!
Dünya Bankası'ndan Türkiye'ye flaş mesaj!

Narkotik ekiplerinden 33 ilde uyuşturucu operasyonu

Narkotik ekiplerince 33 ilde sokak satıcılarına yönelik düzenlenen operasyonlarda 145 zanlı yakalandı.

Narkotik ekiplerinden 33 ilde uyuşturucu operasyonu
Alınan bilgiye göre, uyuşturucu ile mücadele ekiplerinin "torbacı" tabir edilen sokak satıcılarına yönelik operasyonları aralıksız sürüyor. 

Narkotik ekiplerince Adana, Afyonkarahisar, Aksaray, Ankara, Antalya, Balıkesir, Batman, Bitlis, Bursa, Çanakkale, Çorum, Düzce, Erzincan, Erzurum, Eskişehir, Gaziantep, Hakkari, Hatay, İstanbul, İzmir, Kahramanmaraş, Karabük, Kayseri, Kocaeli, Kütahya, Manisa, Mersin, Niğde, Ordu, Sivas, Tekirdağ, Trabzon ve Zonguldak'ta düzenlenen operasyonlarda 145 kişi gözaltına alındı.

Operasyonlarda, 100 kilo 16 gram asetik anhidrit, 11 kilo 633 gram esrar, 2 kilo 469 gram sentetik uyuşturucu, 989 gram eroin, 41 gram skunk (genetiği değiştirilmiş esrar), 2 gram kokain, 3 bin 523 uyuşturucu hap, 4 tabanca, bir tüfek ve bir hassas terazi ile uyuşturucu satışında elde edildiği değerlendirilen 11 bin 985 lira ele geçirildi.

Kaynak: AA
Önceki Haber
Dev konteyner gemisi Çanakkale Boğazı'ndan geçti
Sonraki Haber
Son dakika: Konyaaltı'nda 3 kişiyi öldürdü, intihar etti
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.