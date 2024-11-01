Narkotik operasyonunda kaçak hükümlülere darbe

Kastamonu'da haklarında kesinleşmiş hapis cezaları bulunan iki firar hükümlü, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin koordineli operasyonda ele geçirildi.

Yağmur Biçen Yağmur Biçen
Narkotik operasyonunda kaçak hükümlülere darbe
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İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, aranan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışmalarını sürdürüyor.

Bu kapsamda "Kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak, kabul etmek veya bulundurmak" suçundan 2 yıl 1 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan Y.Ç.B. ve hırsızlık suçundan 4 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan Y.H.D'yi yakalamaya yönelik operasyon düzenlendi.

Operasyonda 2 hükümlü yakalanırken, Y.H.D'nin üzerinde tabanca ve bir miktar uyuşturucu ele geçirildi.

Hükümlüler, emniyetteki işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.

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Kaynak: Anadolu Ajansı

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