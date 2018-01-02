Narkotik timleri, Hakkari'de uyuşturucu tacirlerine göz açtırmadı. Ekipler, yol kontrolü sırasında durdukları bir araçtan 167 kilogram eroin ele geçirildi. 2 kişi gözaltına alındı.

Polisin dikkati sayesinde piyasa değeri 171 milyon lira olan 167 kilogram eroin ele geçirildi.



Hakkari-Van Karayolu'nda uygulama yapan polis ekipleri, şüphe üzerine bir aracı durdurdu.



Araç önce ekipler tarafından arandı ve temiz çıktı. Ardından Narkotik Dedektör köpeği "Kolt" ile arama yapıldı.



Köpek aracın bazı bölümlerine tepki verdi. Polisler daha sonra o gizli bölmeleri aradı ve 167 kilog eroin buldu.



Araçtaki 2 kişi gözaltına alındı. Olayla ilgili adli soruşturma başlatıldı.





ulusal.com.tr