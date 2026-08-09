Nazilli'de feci motosiklet kazası! Kırmızı ışık ihlali can aldı

Aydın'ın Nazilli ilçesinde otomobil ile çarpışan motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti. Kazanın, motosiklet sürücüsünün kırmızı ışık ihlali yaptığı iddiasıyla meydana geldiği öğrenildi.

Yağmur Biçen Kaplan Yağmur Biçen Kaplan
Nazilli'de feci motosiklet kazası! Kırmızı ışık ihlali can aldı
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Kaza, Denizli-Nazilli kara yolu üzeri Eski Polis Okulu Kavşağı'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Denizli istikametinden kavşağa doğru seyir halinde olan Mehmet E. idaresindeki 09 AND 746 plakalı motosiklet, iddiaya göre kırmızı ışıkta geçtiği sırada Ziya Gökalp Caddesi'nden kavşağa giren 09 AUB 033 plakalı otomobille çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle savrulan motosiklet sürücüsü refüje çarparak ağır yaralandı.

Olay yerinde hayatını kaybetti

Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde motosiklet sürücüsü Mehmet E.'nin olay yerinde yaşamını yitirdiği belirlendi. İncelemelerin ardından Mehmet E.'nin cenazesi hastane morguna kaldırıldı.

Soruşturma nedeniyle bir süre ulaşıma kapanan kara yolu, ekiplerin çalışmalarının ardından yeniden trafiğe açıldı. Kazayla ilgili başlatılan tahkikat sürüyor.

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