Nazilli’de kadın başgardiyan evinde ölü bulundu: Meslektaşı gözaltına alındı

Aydın’ın Nazilli ilçesinde görev yapan başgardiyan Hayal Alkış, sabah saatlerinde evinde ölü bulundu. Olayla ilgili yürütülen soruşturma kapsamında, Alkış’ı darp ettiği iddia edilen meslektaşı gardiyan S.V. polis ekiplerince gözaltına alındı.

Simge Sarıyar Simge Sarıyar
Nazilli’de kadın başgardiyan evinde ölü bulundu: Meslektaşı gözaltına alındı
Yayınlanma:

Aydın’ın Nazilli ilçesi Zafer Mahallesi 12/2 Sokak üzerinde bulunan 3 katlı bir apartmanın son katında sabah saatlerinde şüpheli bir ölüm meydana geldi. Nazilli Ceza İnfaz Kurumu’nda başgardiyan olarak görev yapan Hayal Alkış, dairesinde hareketsiz halde bulundu. Durumun ihbar edilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerinin olay yerinde yaptığı ilk incelemede, Hayal Alkış’ın hayatını kaybettiği belirlendi. Acı haberin ardından Nazilli Cumhuriyet Başsavcısı Murat Dilsiz ve İlçe Emniyet Müdürü Erdal Esen de bölgeye gelerek yetkililerden bilgi aldı.

ADLİ TIP KURUMUNA SEVK EDİLDİ

Cumhuriyet savcısı ve olay yeri inceleme ekiplerinin ikamette gerçekleştirdiği detaylı çalışmaların ardından Alkış’ın cansız bedeni, kesin ölüm nedeninin saptanması amacıyla Aydın Adli Tıp Kurumu’na gönderildi. Alkış’ın ölümüyle ilgili kesin sonuç, yapılacak otopsi incelemesinin ardından netlik kazanacak.

Soruşturma derinleştirilirken, bir süre önce eşinden boşandığı öğrenilen Hayal Alkış’ın, evli ve 3 çocuk babası olduğu belirtilen gardiyan S.V. tarafından darp edildiği iddia edildi. Bu iddianın ardından şüpheli S.V., polis ekiplerince hızlıca gözaltına alındı.

Nazilli Devlet Hastanesi’nde sağlık kontrolünden geçirilen S.V., ifadesi alınmak üzere Nazilli İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği’ne götürüldü. Olayla ilgili çok yönlü soruşturma devam ediyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

aydın
