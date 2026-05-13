Nazilli’de kan donduran itiraf! 14 yıl önce kaybolan Osman Aktepe’nin katili ailesi mi?
Aydın’ın Nazilli ilçesinde 2012 yılında esrarengiz bir şekilde kaybolan 16 yaşındaki Osman Aktepe dosyasında, tam 14 yıl sonra adaletin yerini bulması için dev bir adım atıldı.
Yıllardır karanlıkta kalan dosya, gelen bir ihbar ve jandarmanın titiz çalışmasıyla yeniden açıldı; sonuç ise tüm Türkiye’yi sarsacak türden.
JASAT DOSYAYI TOZLU RAFLARDAN İNDİRDİ
O dönem yapılan tüm aramalara rağmen Osman Aktepe’den bir iz bulunamamış ve dosya hakkında "takipsizlik" kararı verilmişti. Ancak yaklaşık 9 ay önce gelen bir ihbar, Nazilli Cumhuriyet Başsavcılığı’nı harekete geçirdi. Aydın İl Jandarma Komutanlığı bünyesindeki Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT), dosyayı yeniden ele alarak modern tekniklerle incelemeye başladı.
9 AY SÜREN NEFES KESEN TAKİP
JASAT ekipleri, Osman Aktepe’nin aile bireylerini ve o dönem olayla bağlantılı olabileceği düşünülen kişileri mercek altına aldı. 9 ay boyunca süren operasyonun detayları şöyle şekillendi:
Teknik ve Fiziki Takip: Şüphelilerin her adımı izlendi, telefon trafikleri geriye dönük olarak analiz edildi.
Dinleme Kayıtları: Telefon dinlemelerinde elde edilen ipuçları, Aktepe’nin sadece kaybolmadığı, planlı bir cinayete kurban gittiği şüphesini güçlendirdi.
Tanık İfadeleri: Yıllar sonra konuşmaya karar veren tanıklar, dosyanın seyrini tamamen değiştirdi.
ŞÜPHELİ LİSTESİ ŞOKE ETTİ: ANNE, BABA VE DAYI GÖZALTINDA
Jandarma ekiplerinin gerçekleştirdiği eş zamanlı operasyonla, aralarında gencin annesi, babası ve dayısının da bulunduğu toplam 8 şüpheli kıskıvrak yakalandı. En yakınları tarafından öldürüldüğü iddia edilen Osman Aktepe’nin dosyası, adliyeye sevk edilen şüphelilerin ifadeleriyle aydınlanmayı bekliyor.
Kaynak: Anadolu Ajansı