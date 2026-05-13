Nazilli’de kan donduran itiraf! 14 yıl önce kaybolan Osman Aktepe’nin katili ailesi mi?

Yıllardır karanlıkta kalan dosya, gelen bir ihbar ve jandarmanın titiz çalışmasıyla yeniden açıldı; sonuç ise tüm Türkiye’yi sarsacak türden.



JASAT DOSYAYI TOZLU RAFLARDAN İNDİRDİ

O dönem yapılan tüm aramalara rağmen Osman Aktepe’den bir iz bulunamamış ve dosya hakkında "takipsizlik" kararı verilmişti. Ancak yaklaşık 9 ay önce gelen bir ihbar, Nazilli Cumhuriyet Başsavcılığı’nı harekete geçirdi. Aydın İl Jandarma Komutanlığı bünyesindeki Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT), dosyayı yeniden ele alarak modern tekniklerle incelemeye başladı.

9 AY SÜREN NEFES KESEN TAKİP

JASAT ekipleri, Osman Aktepe’nin aile bireylerini ve o dönem olayla bağlantılı olabileceği düşünülen kişileri mercek altına aldı. 9 ay boyunca süren operasyonun detayları şöyle şekillendi:

Teknik ve Fiziki Takip: Şüphelilerin her adımı izlendi, telefon trafikleri geriye dönük olarak analiz edildi.

Dinleme Kayıtları: Telefon dinlemelerinde elde edilen ipuçları, Aktepe’nin sadece kaybolmadığı, planlı bir cinayete kurban gittiği şüphesini güçlendirdi.

Tanık İfadeleri: Yıllar sonra konuşmaya karar veren tanıklar, dosyanın seyrini tamamen değiştirdi.

ŞÜPHELİ LİSTESİ ŞOKE ETTİ: ANNE, BABA VE DAYI GÖZALTINDA

Jandarma ekiplerinin gerçekleştirdiği eş zamanlı operasyonla, aralarında gencin annesi, babası ve dayısının da bulunduğu toplam 8 şüpheli kıskıvrak yakalandı. En yakınları tarafından öldürüldüğü iddia edilen Osman Aktepe’nin dosyası, adliyeye sevk edilen şüphelilerin ifadeleriyle aydınlanmayı bekliyor.