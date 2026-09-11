Nazilli'de şüpheli araçtan zehir çıktı! Narkotik polisine yakalanan 3 şüpheli tutuklandı

Aydın'ın Nazilli ilçesinde emniyet güçlerinin uyuşturucu madde ticareti ve sevkiyatına yönelik yürüttüğü saha denetimlerinde şüpheli bir araç takibe alındı.

Yağmur Biçen Kaplan Yağmur Biçen Kaplan
Nazilli'de şüpheli araçtan zehir çıktı! Narkotik polisine yakalanan 3 şüpheli tutuklandı
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Nazilli İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Büro Amirliği ekiplerinin yol uygulamasında durdurduğu araçta ve içerisindeki 3 kişinin üzerinde yapılan aramalarda satışa hazır eroin ve esrar ele geçirildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 3 zanlı çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

ŞÜPHELİ ARAÇ NARKOTİK EKİPLERİNE TAKILDI

İlçede zehir tacirlerine göz açtırmayan narkotik timlerinin gerçekleştirdiği operasyonun ayrıntıları şöyle:

Narkotik Suçlarla Mücadele Büro Amirliği ekipleri, devriye ve yol kontrolü esnasında hareketlerinden şüphelendikleri bir aracı durdurdu.
Araç içerisinde bulunan A.B. (35), T.B. (34) ve B.İ. (24) isimli şahısların kaba üst aramasının yanı sıra otomobilin gizli bölmelerinde detaylı arama yapıldı.
Aramalar neticesinde 20 gram eroin ile 5 gram esrar maddesi ele geçirilerek muhafaza altına alındı.

ADLİYEYE SEVK EDİLEN 3 ZANLI CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ

Ele geçirilen uyuşturucu maddeler sonrası adli süreç ivedilikle işletildi:

Gözaltına alınarak emniyete götürülen şüpheliler A.B., T.B. ve B.İ.’nin sorgu ve parmak izi işlemleri tamamlandı.
Sağlık kontrolünden geçirildikten sonra Nazilli Adliyesi’ne çıkarılan 3 şüpheli, savcılık sorgularının ardından tutuklama talebiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edildi.
Hakimlikçe "uyuşturucu madde ticareti yapmak" suçlamasıyla tutuklanan şahıslar ceza infaz kurumuna teslim edildi.

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