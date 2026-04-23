“Ne polis dinlerim ne jandarma!” Evleneceğim kadını teslim edin diyerek tehditler savuran adam gözaltına alındı

Burdur'un Bucak ilçesinde, evleneceği kadının kendisine teslim edilmesini talep ederek sosyal medya platformlarında tehdit içerikli bir video yayınlayan 46 yaşındaki H.E., güvenlik güçlerinin operasyonuyla gözaltına alındı.

"MAYIS'IN 22'SİNE KADAR HABER BEKLİYORUM"

Şüpheli H.E., sosyal medya üzerinden paylaştığı videoda net bir tarih vererek taleplerinin yerine getirilmemesi durumunda harekete geçeceğini belirtti. Çektiği görüntülerde güvenlik güçlerini de hedef alan H.E., şu ifadeleri kullandı:"Ben size söylüyorum bu sizi son uyarışım. Bir daha uyarmıyorum. Partnerlerimi durduramıyorum. Mayıs'ın 22'sine kadar haber bekliyorum. Eğer evlenecek olduğum kadını teslim etmezseniz saldırı büyük olacak. Ben size diyorum. Ne jandarma dinlerim ne de polis"

AKLİ DENGESİ İÇİN İNCELEME BAŞLATILDI

Tehdit videosunun yayılmasının ardından Bucak İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler şahsın kimliğini ve bulunduğu yeri hızla tespit etti. Gözaltına alınan H.E., jandarma karakoluna götürüldü. Buradaki ifade işlemlerinin tamamlanmasının ardından şüpheli, Bucak Cumhuriyet Başsavcılığı'na sevk edildi.

Yetkililer, şahsın adli dengesinin yerinde olup olmadığına yönelik tıbbi ve yasal incelemelerin devam ettiğini bildirdi.