“Ne polis dinlerim ne jandarma!” Evleneceğim kadını teslim edin diyerek tehditler savuran adam gözaltına alındı

Burdur'un Bucak ilçesinde, sosyal medya üzerinden çektiği video ile evlenmek istediği kadının kendisine teslim edilmemesi halinde büyük bir saldırı düzenleyeceğini söyleyen 46 yaşındaki H.E. jandarma tarafından yakalandı.

Burdur'un Bucak ilçesinde, evleneceği kadının kendisine teslim edilmesini talep ederek sosyal medya platformlarında tehdit içerikli bir video yayınlayan 46 yaşındaki H.E., güvenlik güçlerinin operasyonuyla gözaltına alındı.

"MAYIS'IN 22'SİNE KADAR HABER BEKLİYORUM"

Şüpheli H.E., sosyal medya üzerinden paylaştığı videoda net bir tarih vererek taleplerinin yerine getirilmemesi durumunda harekete geçeceğini belirtti. Çektiği görüntülerde güvenlik güçlerini de hedef alan H.E., şu ifadeleri kullandı:"Ben size söylüyorum bu sizi son uyarışım. Bir daha uyarmıyorum. Partnerlerimi durduramıyorum. Mayıs'ın 22'sine kadar haber bekliyorum. Eğer evlenecek olduğum kadını teslim etmezseniz saldırı büyük olacak. Ben size diyorum. Ne jandarma dinlerim ne de polis"

AKLİ DENGESİ İÇİN İNCELEME BAŞLATILDI

Tehdit videosunun yayılmasının ardından Bucak İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler şahsın kimliğini ve bulunduğu yeri hızla tespit etti. Gözaltına alınan H.E., jandarma karakoluna götürüldü. Buradaki ifade işlemlerinin tamamlanmasının ardından şüpheli, Bucak Cumhuriyet Başsavcılığı'na sevk edildi.

Yetkililer, şahsın adli dengesinin yerinde olup olmadığına yönelik tıbbi ve yasal incelemelerin devam ettiğini bildirdi.

Кafkasya’da Güvenlik Konferansı Ermenistan'ın gidişatını değerlendirdiКafkasya’da Güvenlik Konferansı Ermenistan'ın gidişatını değerlendirdiGündem
Hakem atamasının ardından Dursun Özbek'ten açıklama: TFF ile tüm ilişkiler askıya alındı!Hakem atamasının ardından Dursun Özbek'ten açıklama: TFF ile tüm ilişkiler askıya alındı!Spor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Günün Manşetleri
Seferberlik Hedefe Ulaştı
TBMM'nin açılışının 106. yıl dönümünde Birinci Meclis'te tören düzenlendi
Sosyal medyadaki zehir tacirlerine dev baskın!
''ABD eski ABD değil, söylediklerinin kıymeti yok''
Doğum izni uzatıldı, 15 yaş altına sosyal medya yasaklandı
'Dünya aldatıcı gevezeliklerinize çelişkinize tanıktır'
İl Başkanı ve Uşakspor Başkanı dahil 16 kişi tutuklandı
Türkiye'den İran'a tıbbi destek!
Hedef 3 yılda 800 bin gence staj imkânı
Tutuklanan Eşme Belediye Başkanı Yılmaz Tozan görevden uzaklaştırıldı
Çok Okunanlar
Hangi banka ne kadar kazandırıyor? Hangi banka ne kadar kazandırıyor?
Gazete manşetleri 23 Nisan Perşembe Gazete manşetleri 23 Nisan Perşembe
Bugün hava nasıl olacak? Bugün hava nasıl olacak?
Akaryakıta indirim geldi! Akaryakıta indirim geldi!
Altın fiyatlarında son durum Altın fiyatlarında son durum