Ne üretim yeri var ne tarihi... Tonlarca yağı piyasaya süreceklerdi!
Ordu Büyükşehir Belediyesi Zabıta ekipleri, halk sağlığını tehdit eden unsurlara karşı Fatsa ve Ünye'de geniş çaplı bir denetim gerçekleştirdi. Otogarda yakalanan yüzlerce kilo kaynağı belirsiz yağ ile raflardaki tarihi geçmiş ürünlere el konuldu.
Ordu Büyükşehir Belediyesi Zabıta Daire Başkanlığı ekipleri, vatandaşların güvenli gıdaya erişimini sağlamak amacıyla denetimlerini sıkılaştırdı. Ekipler, Fatsa Otogarı'nda gerçekleştirdikleri kontrollerde şüpheli bir sevkiyata müdahale etti.
Yapılan incelemede, saklama ve taşıma koşullarına aykırı şekilde istiflenmiş, üzerinde üretim yeri, tarihi ve işletme bilgisi bulunmayan 28 kasa yemeklik yağ tespit edildi.
PİYASAYA SÜRÜLMEDEN İMHA EDİLECEK
Toplam 525 kilogram ağırlığındaki kaynağı belirsiz yağlara, piyasaya sürülmeden hemen önce el konuldu. Halk sağlığını doğrudan tehdit eden bu ürünler, imha edilmek üzere ilgili depoya teslim edildi.
Denetimlerin bir diğer adresi ise Ünye ilçesi oldu. Vatandaşlardan gelen ihbarları değerlendiren zabıta ekipleri, ilçedeki işletmelerde detaylı incelemelerde bulundu. Yapılan rutin kontroller sırasında son tüketim tarihi geçmiş 28 farklı kalem ürün raflarda tespit edildi.
Tarihi geçmiş ürünler toplanırken, kuralları ihlal ederek bu ürünleri satışa sunan işletmelere cezai işlem uygulandı. Ordu Büyükşehir Belediyesi, halk sağlığını koruma çalışmaları kapsamında il genelindeki 19 ilçede denetimlerin aralıksız süreceğini bildirdi.