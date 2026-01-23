Ne üretim yeri var ne tarihi... Tonlarca yağı piyasaya süreceklerdi!

Denetimlerin bir diğer adresi ise Ünye ilçesi oldu. Vatandaşlardan gelen ihbarları değerlendiren zabıta ekipleri, ilçedeki işletmelerde detaylı incelemelerde bulundu. Yapılan rutin kontroller sırasında son tüketim tarihi geçmiş 28 farklı kalem ürün raflarda tespit edildi.