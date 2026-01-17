Ne yer gösterdiler ne çözüm sundular: Hatay’da halk pazarı kapatılıyor

Hatay’ın Antakya ilçesinde kurulan halk pazarının kapatılacağı iddiası, bölgede büyük endişeye yol açtı. Kendilerine alternatif bir alan gösterilmediğini belirten esnaf, yetkililere seslenerek çözüm istedi.

Hüseyin Güler Hüseyin Güler
Ne yer gösterdiler ne çözüm sundular: Hatay’da halk pazarı kapatılıyor
Yayınlanma:

Hatay’ın Antakya ilçesinde kurulan halk pazarının kapatılacağı iddiası gündeme geldi. Pazarda tezgâh açan binlerce esnaf, karar nedeniyle tedirginlik yaşadıklarını ifade etti.

Edinilen bilgilere göre, Hatay Büyükşehir Belediyesi zabıta ekipleri tarafından pazarda anons yapıldı. Yapılan anonslarda, esnaftan hafta başından itibaren tezgâh açmamaları istendi.

Pazarcı esnafı, kendilerine herhangi bir alternatif alan gösterilmediğini belirterek duruma tepki gösterdi. Birçok kuruma başvuru yaptıklarını söyleyen esnaf, şu ana kadar somut bir çözüm üretilmediğini dile getirdi.

“EVİMİZE EKMEĞİ BURADAN GÖTÜRÜYORUZ”

Deprem sonrası geçimlerini bu pazardan sağladıklarını ifade eden esnaf, alınan kararın kendilerini daha da zor durumda bırakacağını belirtti. “Evimize ekmeği buradan götürüyoruz” diyen pazarcılar, yetkililerden çözüm beklediklerini söyledi.

Sabahın erken saatlerinden akşam saatlerine kadar satış yaptıklarını belirten esnaf, pazarın bulunduğu alanın bölgenin en işlek noktalarından biri olduğunu vurguladı. Pazarın kapatılması halinde hem esnafın hem de vatandaşların mağdur olacağını ifade eden pazarcılar, yetkililere çağrıda bulundu.

İran’da protestolarda öldürüldü dedikleri kişi Tuba Büyüküstün çıktıİran’da protestolarda öldürüldü dedikleri kişi Tuba Büyüküstün çıktıDünya
Muğla’da kendisiden haber alınamayan jandarma uzman çavuş evinde ölü bulunduMuğla’da kendisiden haber alınamayan jandarma uzman çavuş evinde ölü bulunduYurt

Kaynak: Ulusal Kanal Haber Merkezi

hatay
Günün Manşetleri
İran’da öldürüldü demişlerdi
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Birlik Vakfı'nın 40. Kuruluş Yıl Dönümü'nde konuştu
17 firari Türkiye'ye getirildi!
Türkiye'nin sanayi haritası yeniden çiziliyor
Türkiye'de sendikalaşma oranları açıklandı
Türk 'baron'a Kolombiya'da şok baskın!
SDG Halep’in doğusundan çekiliyor
Kürtçe ulusal dil oldu
Deyr Hafir’de operasyon başladı
Eski futbolcu Ümit Karan tutuklandı
Çok Okunanlar
En yüksek faizi hangi banka veriyor? En yüksek faizi hangi banka veriyor?
Meteoroloji’den kar yağışı uyarısı: Yarın 59 şehre kar yağacak Meteoroloji’den kar yağışı uyarısı: Yarın 59 şehre kar yağacak
Türkiye kaçıncı sırada? İşte 2026 yılı "Ülkelere Göre Ortalama IQ" sıralaması Türkiye kaçıncı sırada? İşte 2026 yılı "Ülkelere Göre Ortalama IQ" sıralaması
Memur emeklisine maaş farkı ne zaman yatacak? İşte zam farkı detayları... Memur emeklisine maaş farkı ne zaman yatacak? İşte zam farkı detayları...
Çığ, buzlanma ve fırtına uyarısı Çığ, buzlanma ve fırtına uyarısı