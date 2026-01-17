Ne yer gösterdiler ne çözüm sundular: Hatay’da halk pazarı kapatılıyor

Hatay’ın Antakya ilçesinde kurulan halk pazarının kapatılacağı iddiası gündeme geldi. Pazarda tezgâh açan binlerce esnaf, karar nedeniyle tedirginlik yaşadıklarını ifade etti.

Edinilen bilgilere göre, Hatay Büyükşehir Belediyesi zabıta ekipleri tarafından pazarda anons yapıldı. Yapılan anonslarda, esnaftan hafta başından itibaren tezgâh açmamaları istendi.

Pazarcı esnafı, kendilerine herhangi bir alternatif alan gösterilmediğini belirterek duruma tepki gösterdi. Birçok kuruma başvuru yaptıklarını söyleyen esnaf, şu ana kadar somut bir çözüm üretilmediğini dile getirdi.

“EVİMİZE EKMEĞİ BURADAN GÖTÜRÜYORUZ”

Deprem sonrası geçimlerini bu pazardan sağladıklarını ifade eden esnaf, alınan kararın kendilerini daha da zor durumda bırakacağını belirtti. “Evimize ekmeği buradan götürüyoruz” diyen pazarcılar, yetkililerden çözüm beklediklerini söyledi.

Sabahın erken saatlerinden akşam saatlerine kadar satış yaptıklarını belirten esnaf, pazarın bulunduğu alanın bölgenin en işlek noktalarından biri olduğunu vurguladı. Pazarın kapatılması halinde hem esnafın hem de vatandaşların mağdur olacağını ifade eden pazarcılar, yetkililere çağrıda bulundu.