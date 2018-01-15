Duygulu: "Herkesi yürekten affediyorum. Benim yüzümden kimsenin mağduriyet yaşamasını istemiyorum. Tek temennim tekrarlarının yaşanmaması"

Bursa'da sürücüsünün durağa nizami yanaşmayıp engelli rampasını açmadığı özel halk otobüsüne binemeyen bedensel engelli Necla Duygulu, herkesi yürekten affettiğini, kendisi yüzünden kimsenin mağduriyet yaşamasını istemediğini ancak tekrarının yaşanmamasını temenni ettiğini belirtti.



Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, AKP Bursa Milletvekili Bennur Karaburun, Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürü Erkut Öneş, Burulaş Genel Müdürü Mehmet Kürşat Çapar ve Özel Halk Otobüsçüleri Odası Başkanı Sadi Eren, Necla Duygulu'yu Hürriyet Mahallesi'ndeki evinde ziyaret ederek, yaşanan olay nedeniyle özür diledi.

Evi müsait olmadığı için davetlileri evinin önünde ağırlayan Duygulu, burada yaptığı konuşmada, rahatsızlığı nedeniyle hastaneye gitmek dışında evinden çıkmadığını, tüm Türkiye'den engellilerin yaşadıklarına dair farkındalık, bilinç ve empati beklediğini ifade etti.

Sürekli tedavi gördüğünü ve hayatının neredeyse tamamını engelli olarak geçirdiğini anlatan Duygulu, şunları kaydetti:

"Bundan sonra daha da kötü olmamak için çaba harcıyorum. Her insan engelli adayıdır. Son birkaç yıldır evden sadece hastaneye gitmek için çıkıyorum. Oraya da bin bir zorlukla gidip geliyorum. İki yıldır bu ağır engeli yaşamaktayım, kalçalarım protez. Benden çok daha ağır durumda olanlar var. Tüm Türkiye'den engellilerin yaşadıklarına dair farkındalık, bilinç ve empati bekliyoruz. Ben herkesi yürekten affediyorum. Benim yüzümden kimsenin mağduriyet yaşamasını istemiyorum. Tek temennim tekrarlarının yaşanmaması."



Sorunun temel nedenleri inceleniyor

Burulaş Genel Müdürü Mehmet Kürşat Çapar da olayı cuma günü şikayet yoluyla öğrendiklerini ve konu daha basına yansımadan zabıta aracılığıyla gerekli cezai işlemin uygulandığını belirtti.

Bu tür durumların yaşanmaması için halk otobüsçüleri odasıyla yoğun bir mesai içinde olduklarını vurgulayan Çapar, "Sürücüleri bu davranışa iten nedenlere inmeye çalışıyoruz. Kısa zamanda somut çözüm olacak, halk otobüsü esnafının engelli ve yaşlıları davet edeceği bir formül üzerinde çalışıyoruz. Kamera sistemleriyle 'Durakta engelli yolcu var mı, pas mı geçti, kapıyı açtı mı hatta cep telefonuyla mı konuşuyor, sigara mı içiyor?' bu gibi durumları tek merkezden takibe alacağız. Bunun yanında araç önü kameralarla duraklara hatalı park yapan özel araçlar varsa bunlarla ilgili cezai işlemler hemen uygulanacak." açıklamasında bulundu.

Kendisi gibi bedensel engelli olan Duygulu'ya geçmiş olsun dileğinde bulunan milletvekili Karaburun ise şoförlerin mutlaka eğitilmesi gerektiğine dikkati çekerek, "Otobüse binen engelli, yaşlı, gazi de olabilir. Dezavantajlı gruplara nasıl davranılacağına dair şoförlere eğitim verilmeli." ifadelerini kullandı.



"Ne olur beni affedin"

Duygulu'nun alınmadığı halk otobüsünün sahibi olan Yılmaz Esen ise olay günü otobüsü şoföre teslim ettiğini ve olayı televizyonda izleyince şok olduğunu belirterek, "Benim annem de 5 yıldır felçli. Neler yaşadığını çok iyi anlıyorum. Olayı öğrenince sabaha kadar uyuyamadım. Ne olur beni affedin." diyerek, Duygulu'dan özür diledi.

Osmangazi ilçesi Hürriyet Mahallesi'nde geçen hafta yaşanan olayda, Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine gitmek üzere otobüs durağında bekleyen akülü tekerlekli sandalyedeki Necla Duygulu, B46 hat numaralı özel halk otobüsü sürücüsü tarafından otobüse alınmamıştı. Cep telefonuyla da görüntülenen olayda sürücü durağa nizami yanaşmayıp, akülü tekerlekli sandalyedeki Duygulu'nun otobüse binmesine imkan sağlamadan duraktan ayrılmıştı. Olayın Burulaş'a şikayet olarak bildirilmesinin ardından hem otobüs sürücüsüne hem de otobüsün durağa nizami park etmesine engel olan özel otomobilin plakasına para cezası kesilmişti.