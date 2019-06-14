Terör örgütü PKK tarafından haince katledilen eğitim neferi Necmettin Yılmaz'ın öğrencileri mezun oldu. Öğrencileri, şehit öğretmenlerinin adını yaşatmakta kararlı.

Çocukları karnelerini bugün onun için aldı. Şehit Öğretmen Necmettin Yılmaz'ın sevgiyle, bilgiyle donattığı öğrencilerinin karne heyecanı yerini hüzne bıraktı.Terör örgütü PKK'nın haince katlettiği eğitim neferi Şanlıurfa Siverek'te görev yapıyordu. Öğrencileri onun her şeyiydi. Mesleğine aşıktı.Aydınlanma meşalesini gelecek nesillere emanet eden Cumhuriyet öğretmenlerinden biriydi.Necmettin Öğretmen şehit oldu, bedenen aramızdan ayrıldı. Ancak öğrencilerinin belleğinde anısı ve öğrettikleri unutulmaz izler bıraktı.Karneleri, Kaymakam Mustafa Çiftçiler ve protokol üyeleri dağıttı.Çocuklar karne gününün ilk selamını öğretmenlerine durdular.Necmettin Öğretmen memleketi Gümüşhane'ye giderken Tunceli'de terör örgütü PKK tarafından aracı yakılarak kaçırılmıştı. Ardından şehit edilmişti.