“Neden bakıyorsun?” tartışması kavgaya döndü: 15 yaşındaki çocuğun burnu kırıldı

Antalya'nın Konyaaltı ilçesinde bir zincir restoranda arkadaşlarıyla oturan 15 yaşındaki Batuğ Y., hiç tanımadığı iki akranı tarafından "Neden bakıyorsun?" denilerek darbedildi.

Olay, Antalya'nın Konyaaltı ilçesi Öğretmenevleri Mahallesi Atatürk Bulvarı üzerinde bulunan bir zincir restoran şubesinde meydana geldi. 15 yaşındaki Batuğ Y., arkadaşlarıyla restoranda oturduğu sırada hiç tanımadığı iki akranının saldırısına uğradı. Kayra K. Ç. isimli genç, Batuğ Y.'nin masasına gelerek "Neden bakıyorsun?" dedi ve önce gencin oturduğu sandalyeye tekme attı, ardından tokat savurdu. Saldırı esnasında aynı grupta bulunan Batuhan K. da Batuğ Y.'ye yumruk atarak olaya dahil oldu.

Restorandaki güvenlik kameraları tarafından kaydedilen darp olayı, çevredeki bir vatandaşın müdahale etmesiyle son buldu. Yüzüne aldığı darbelerle yaralanan Batuğ Y., hastaneye götürüldü. Yapılan tıbbi kontrollerde gencin burnunun kırıldığı tespit edildi ve Batuğ Y. ameliyata alındı.

ŞÜPHELİLER ÇOCUK ŞUBE'YE TESLİM EDİLDİ

Şiddet olayının ardından mağdur gencin ailesi polis merkezine giderek şikayetçi oldu. Harekete geçen polis ekipleri, kimliklerini tespit ettiği iki şüpheliyi gözaltına aldı. Şüpheli gençler, işlemlerinin yapılması için Çocuk Şube Müdürlüğü'ne teslim edildi.

Oğlunun nedensiz yere darbedilmesine isyan eden baba, duruma tepki gösterdi. Yetkililere ve ailelere seslenen baba, "Akran zorbalığına karşı bir yasa çıkartılmalı. Anne ve babalara burada çok sorumluluk düşüyor" dedi.

Petrol fiyatları yükseliyor, Eşel Mobil Sistemi sona mı erecek?Petrol fiyatları yükseliyor, Eşel Mobil Sistemi sona mı erecek?Ekonomi
Bakan Kurum’dan COP31 mesajı: “Sadece konferans değil, eylem süreci olacak”Bakan Kurum’dan COP31 mesajı: “Sadece konferans değil, eylem süreci olacak”Gündem

