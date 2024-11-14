Nehir kıyısında abdest almak istemişti: Başına gelenle şok oldu

Elazığ'ın Palu ilçesinde Murat Nehri kenarında abdest almaya giden bir adam, ayı saldırısına uğradı.

Yağmur Biçen Yağmur Biçen
Nehir kıyısında abdest almak istemişti: Başına gelenle şok oldu
Yayınlanma:

Saldırı sonucunda vücudunun çeşitli yerlerinden yaralanan S.M. adlı kişi, çığlıklarını duyan arkadaşlarının yardımıyla kurtarıldı. Saldırı sırasında S.M.'nin sesini duyan arkadaşları hızla olay yerine koşarak müdahale etti ve bu sırada ayı kaçarak oradan uzaklaştı.

Olay yerine çağrılan ambulansla hastaneye kaldırılan S.M., tedavi altına alındı.

Pos cihazlarında yeni dönem: Uygulamayanlara ceza var!Pos cihazlarında yeni dönem: Uygulamayanlara ceza var!Yaşam
Düzensiz göçmen operasyonu: 16 göçmen ve 2 kaçakçı yakalandıDüzensiz göçmen operasyonu: 16 göçmen ve 2 kaçakçı yakalandıGündem

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Elazığ ayı saldırısı
Günün Manşetleri
6 kadın kurtarıldı, 2 zanlı tutuklandı
Kuyu-37 operasyonunda 207 tutuklama
AK Partili Kılıç, Cumhurbaşkanı'nın Esad çağrısını değerlendirdi
Cansız bedeni bulunan Rojin'in ölüm nedeni ortaya çıktı!
Vatan Partisi'nden belediyelere konser harcaması eleştirisi
Diyarbakır Belediyesi'nin 'JinKart' krizi
Kaldırımda yürürken hayatını kaybetti
Erdoğan ile Devlet Bahçeli bir araya gelecek
Suriye'nin kuzeyine kara harekatı yapılacak mı?
48 terörist etkisiz hale getirildi
Çok Okunanlar
Türkiye-Galler Uluslar Ligi maçı ne zaman? Türkiye-Galler Uluslar Ligi maçı ne zaman?
Cansız bedeni bulunan Rojin'in ölüm nedeni ortaya çıktı! Cansız bedeni bulunan Rojin'in ölüm nedeni ortaya çıktı!
Yargı düzenlemeleri TBMM’de kabul edildi Yargı düzenlemeleri TBMM’de kabul edildi
Kaldırımda yürürken hayatını kaybetti Kaldırımda yürürken hayatını kaybetti
Altın fiyatlarında rekor düşüş: Resmen çakıldı Altın fiyatlarında rekor düşüş: Resmen çakıldı