Nehir kıyısında abdest almak istemişti: Başına gelenle şok oldu
Elazığ'ın Palu ilçesinde Murat Nehri kenarında abdest almaya giden bir adam, ayı saldırısına uğradı.
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Saldırı sonucunda vücudunun çeşitli yerlerinden yaralanan S.M. adlı kişi, çığlıklarını duyan arkadaşlarının yardımıyla kurtarıldı. Saldırı sırasında S.M.'nin sesini duyan arkadaşları hızla olay yerine koşarak müdahale etti ve bu sırada ayı kaçarak oradan uzaklaştı.
Olay yerine çağrılan ambulansla hastaneye kaldırılan S.M., tedavi altına alındı.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı