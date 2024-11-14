Nehir kıyısında abdest almak istemişti: Başına gelenle şok oldu

Saldırı sonucunda vücudunun çeşitli yerlerinden yaralanan S.M. adlı kişi, çığlıklarını duyan arkadaşlarının yardımıyla kurtarıldı. Saldırı sırasında S.M.'nin sesini duyan arkadaşları hızla olay yerine koşarak müdahale etti ve bu sırada ayı kaçarak oradan uzaklaştı.

Olay yerine çağrılan ambulansla hastaneye kaldırılan S.M., tedavi altına alındı.