Adana'da Seyhan Nehri üzerindeki demir yolu köprüsünün beton ayağında mahsur kalan üç çocuğun kurtarılması için ekipler seferber oldu

Adana'da Seyhan Nehri üzerindeki köprünün beton ayağında mahsur kalan 3 çocuk kurtarıldı.



Nehir üzerindeki demir yolu köprüsünün beton ayağına inen üç çocuk, buradan çıkamayınca çevredekilerden yardım istedi.



Vatandaşların durumu bildirmesi üzerine, olay yerine polis, Adana Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığına bağlı Can-Kur ve sağlık ekipleri sevk edildi.



Kurtarma ekibindeki bir görevli köprünün ayağına inerek çocuklara ulaştı. Bellerine ip bağlanan çocuklar indirilen merdiven yardımıyla kurtarıldı.



Çocuklar daha sonra bölgeden ayrıldı.

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