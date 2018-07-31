Türkiye’nin UNESCO Dünya Miras Listesi’ndeki tarih hazinesi Nemrut Dağı’na ilgi giderek artıyor. Ocak-haziran döneminde Nemrut’u ziyaret eden turist sayısı 40 bini aştı. “Güneşin doğuşunun ve batışının en güzel izlendiği yer” olan Nemrut Dağı’nı, yılsonuna kadar 100 binin üzerinde turistin ziyaret etmesi hedefleniyor.

Burası güneşin doğuşunun ve batışının en güzel izlendiği yer… Adına türküler yazılan, Nemrut Dağı…Adıyaman’ın Kahta ilçesi sınırlarındaki, Nemrut Dağı’na ilgi giderek artıyor. Burası, yerli ve yabancı turistlerin akınına uğruyor.Devasa heykeller ve çeşitli kabartmalar Kommagene Uygarlığı'na ait... Eserleri, Diyarbakır'a yol çalışması için gelen Alman mühendis Karl Sester 1881 keşfetti.Bu keşif sonrası Nemrut Dağı ayrı bir önem kazandı. Aynı anda çeşitli bölgelerde araştırma yapan mühendis önemli bulgulara ulaştı. Heykellerin Kommagene Kralı I. Antiochos tarafından yaptırıldığı gün yüzüne çıktı. Buradaki heykeller o dönemdeki tanrıları simgeliyor. Varlığı bilinmekle birlikte Kral I. Antiochos’un mezarı henüz keşfedilemedi.UNESCO Dünya Miras Listesi’nde yerini alan ki Nemrut Dağı, Milli Park Alanı olarak da korumaya alındı. 50 metre yüksekliğinde, 150 metre çapında tümülüs ve dev heykeller, dikkat çekiyor.Dik yamaçtan yaklaşık 40 dakika süren 800 metre uzunluğundaki zorlu yürüyüş etabının ardından dağın zirvesine ulaşılıyor. Karşınıza çıkan manzara ise adeta insanın iliklerine işliyor, büyülüyor.Bu ayrıcalıklı anları, ocak-haziran döneminde 40 bini aşkın ziyaretçi yaşadı. Bu yıl en çok yabancı turist Japonya’dan geldi.