Neredeyse %50 Oldu! İSKİ'ye Göre Güncel Baraj Doluluk Oranları... İstanbul'da Barajlarda Ne Kadar Su Kaldı?

İstanbul'da barajların doluluk oranları yükseliyor. Son yağmurlarla beraber artan oranları İSKİ açıkladı. 19 Aralık 2023 Salı günü hangi barajda ne kadar su kaldı? İstanbul'un baraj doluluk oranları kaça yükseldi?

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Neredeyse %50 Oldu! İSKİ'ye Göre Güncel Baraj Doluluk Oranları... İstanbul'da Barajlarda Ne Kadar Su Kaldı? - Resim: 1

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) barajların doluluk oranlarını açıkladı. Baraj doluluk oranları kaça yükseldi? 

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Neredeyse %50 Oldu! İSKİ'ye Göre Güncel Baraj Doluluk Oranları... İstanbul'da Barajlarda Ne Kadar Su Kaldı? - Resim: 2

İstanbul'da barajların genel doluluk oranları %49,88'e yükseldi. Peki 19 Aralık'ta hangi barajda ne kadar su kaldı? 

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Neredeyse %50 Oldu! İSKİ'ye Göre Güncel Baraj Doluluk Oranları... İstanbul'da Barajlarda Ne Kadar Su Kaldı? - Resim: 3

Alibey Barajı: % 61,59 

Büyükçekmece Barajı: %39,71

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Neredeyse %50 Oldu! İSKİ'ye Göre Güncel Baraj Doluluk Oranları... İstanbul'da Barajlarda Ne Kadar Su Kaldı? - Resim: 4

Darlık Barajı: % 60,9

 Elmalı Barajı: % 88,62

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