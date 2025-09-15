Nesiller boyu süren dava: 1962’de açıldı, 2025’te bitti

Çınar ilçesi Hücetti Mahallesi’nde bulunan 26 bin 500 metrekarelik tarım arazisi, Maliye Hazinesi lehine tespit edilince Kikizade ailesi 25 Ocak 1962’de Diyarbakır Kadastro Mahkemesi’nde dava açtı.

Dava sürecinde birçok hakim, savcı ve bilirkişi değişti, defalarca keşif yapıldı. Nesiller boyu süren bu dava, aile içinde zaman zaman anlaşmazlıklara da yol açtı. Dava başladığında hayatta olan bazı mirasçılar hayatını kaybederken, torunlar ve torun çocukları davanın tarafı oldu. Bu süreçte aile dışından 2 kişi de arazi üzerinde hak iddia etti.

2 KİŞİ DAVA DIŞI BIRAKILDI

63 yıl süren dava, 27 Haziran 2025’te karara bağlandı. Mahkeme, arazinin 7 bin 11 metrekarelik bölümünün Karayolları Genel Müdürlüğü tarafından kamulaştırıldığı için paftada o şekilde gösterilmesine hükmetti.

Kalan 19 bin 489 metrekarenin ise Abdulkadir Kikizade’nin 17 mirasçısı arasında paylaştırılmasına karar verildi. 64 paya bölünen arazinin 16 payı eşi Sabiha Kikizade’ye, 3’er pay ise 16 çocuk ve toruna verildi. Arazi üzerinde hak iddia eden 2 kişi ise hak sahibi olmadıkları gerekçesiyle dava dışı bırakıldı.