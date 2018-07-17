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Nesli tükenmekte olan 'Hint gölet balıkçıl kuşu' Ödemiş'te görüldü

Dünyada nesli tükenmekte olan 'Hint gölet balıkçıl kuşu' Ödemiş'te görüldü. Yaralı kuş hemen koruma altına alındı...

Nesli tükenmekte olan 'Hint gölet balıkçıl kuşu' Ödemiş'te görüldü
Kısa boynu, uzun gagası ve devetüyü rengi ile dikkat çeken bu kuş türünün soyu tükenmek üzere.. 

İzmir’in ödemiş ilçesinde, Türkiye’de nadir görülen dünyada ise nesli tükenmekte olan “Hint gölet balıkçıl kuşu” yaralı halde bulundu. 

Balıkçıl kuş, Ödemiş yakınlarında elektrik üretim ve iletim merkezinde güvenlik görevlisi olarak çalışan İbrahim Tel tarafından fark edildi.. 

İşletmenin bahçesinde bulunan Balıkçıl kuş sol kanadından yaralıydı. 

Hayvan sever vakit kaybetmeden, İzmir Doğal Yaşam Parkı ve Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü yetkililerine haber verdi.

Yetkililer, kuşun iyileştikten sonra doğaya salınacağını belirtti.

Dünya üzerinde Hint Gölet Balıkçıl kuş türü; İran ve Doğu Hindistan, Burma, Bangladeş ve Sri Lanka bölgelerinde çok az sayıda bulunuyor...

 
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