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Nevşehir 31 Mart 2019 yerel seçim belediye başkan adayları kimler? İşte kesin listesi

Nevşehir'de 2019 yerel seçimlerinde yarışacak siyasi partilerin kesin aday listeleri seçim kurullarınca ilan edildi.

Nevşehir 31 Mart 2019 yerel seçim belediye başkan adayları kimler? İşte kesin listesi

Nevşehir'de 31 Mart 2019 Pazar günü yapılacak Mahalli İdareler Genel Seçimlerine katılacak siyasi partilerin il ve ilçe seçim kurullarına sunduğu geçici aday listelerindeki incelemeler tamamlandı.

İtiraz sürecinin sona ermesinin ardından, bağımsız adaylar dahil kesin aday listeleri seçim kurullarınca ilan edildi. 

Kesinleşen listelere göre Nevşehir'de siyasi partilerin belediye başkan adayları şunlar:


Adalet ve Kalkınma Partisi:
Nevşehir merkez: Rasim Arı
Avanos: Şaban Topuz
Acıgöl: Ercan Ertaş
Derinkuyu: Bülent Aksoy
Gülşehir: Fatih Çiftçi
Hacıbektaş: Şenay Gök
Kozaklı: Akif Kabukçuoğlu
Ürgüp: Mehmet Aktürk

Cumhuriyet Halk Partisi:
Avanos: Celal Alper İbaş (Millet İttifakı)
Derinkuyu: Mustafa Erdem (Millet İttifakı)
Hacıbektaş: Arif Yoldaş Altıok (Millet İttifakı)
Kozaklı: Bülent Öcal (Millet İttifakı)
Ürgüp: Bekir Ödemiş (Millet İttifakı)

Milliyetçi Hareket Patisi:
Nevşehir merkez: Filiz Kılıç
Avanos: Mustafa Kenan Sarıtaş
Acıgöl: Fatih Özdoğan
Derinkuyu: Gültekin Oğuz
Gülşehir: Şengezer Kürk
Hacıbektaş: Çağdaş Ozan Güneş
Kozaklı: Celalettin Güven
Ürgüp: Hasan Erdoğan

İYİ Parti:
Nevşehir merkez: Mehmet Özkan (Millet İttifakı)
Acıgöl: Sadullah Biçer (Millet İttifakı)
Gülşehir: Vahdi Arısoy (Millet İttifakı)

Saadet Partisi:
Nevşehir merkez: İsmet Fatih Terzioğlu
Avanos: Noman Demircioğlu
Acıgöl: Hüseyin Özerkan
Derinkuyu: Feyzullah Erdem
Gülşehir: Hüseyin Ödemiş
Hacıbektaş: Nadir Doğan
Kozaklı: Günay Özcan
Ürgüp: Doğan Ak

Büyük Birlik Partisi:
Nevşehir merkez: Ahmet Bilgili

Demokratik Sol Parti:
Nevşehir merkez : Bekir Kendir 

Hacıbektaş: Recai Aksu

Türkiye Komünist Partisi:
Nevşehir merkez : Ersel Gürbüz
Avanos: Yeliz Karaca
Hacıbektaş: Ali Haydar Can Sümer 

Bağımsız Türkiye Partisi
Nevşehir merkez: Abdurrahman Çavuş
Avanos: Naki Demir
Derinkuyu: Mine İpeker
Gülşehir: Kerim Baltat
Hacıbektaş: Süleyman Çetin 
Ürgüp: Ahmet Büyükgöncü

 Bağımsız adaylar
Gülşehir: Oruç Gül
Hacıbektaş: Ali Rıza Selmanpakoğlu
Hacıbektaş: Ali Eğer
Hacıbektaş: Ali Cemal Hüsnügil
Hacıbektaş: Funda Kaya Sıroğlu

Etiketler; #Nevşehir
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