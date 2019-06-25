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Nevşehir Adliyesi'nde şüpheli toz tedbiri
Nevşehir Adliyesi'nde şüpheli toz tedbiri
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Nevşehir Adliyesi'nde şüpheli toz tedbiri

Nevşehir Adliyesi'nde bir zarftan şüpheli toz çıkması nedeniyle 15 personel tedbir amacıyla hastaneye götürüldü.

Nevşehir Adliyesi'nde şüpheli toz tedbiri

Alınan bilgiye göre, Almanya'dan posta yoluyla Nevşehir Adliyesi'ndeki bir mahkemenin kalemine gönderilen zarfın içinden sarı renkli toz çıktı. 

Bunun üzerine durum başsavcılığa bildirildi.

Zarftan çıkan tozun kimyasal bir madde olması ihtimaline karşı, tedbir amacıyla 15 adliye personeli Nevşehir Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Adliyede önlem alan AFAD ekipleri, şüpheli tozu incelemeye aldı.


Kaynak: AA
Etiketler; #Nevşehir Adliyesi
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